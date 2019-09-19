Tekno seferberlik

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi’ni açıklayarak, “Son 10 yılda ortalama yüzde 16.5 olan milli gelirde imalat sanayisinin payını, 2023’te yüzde 21’e çıkarmayı hedefliyoruz” dedi. Kamu, sivil toplum kuruşları ve iş dünyasından geniş katılımla MKE Sanayi ve Teknoloji Müzesi’nde gerçekleşen toplantıda

konuşan Varank şunları söyledi:



“100 yıl önce tüm imkansızlıklara rağmen yürekli subaylar, vakit kaybetmeden işe koyulurlar. Burayı 7 gün 24 saat çalışan milli bir atölye haline getirirler. İşte destanların yazıldığı İstiklal Harbi’nde, ordumuzun silah ve mühimmat ihtiyacı buradan karşılanır. 100 yıl sonra bugün, bir milletin küllerinden doğup azmettiğinde neler yapabileceğini tüm dünyaya gösterdiği bu salonda, büyük ve güçlü Türkiye hedefine giden yol haritamızı, 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejimizi açıklıyoruz.”



‘Turcornlar’ geliyor

Somut hedefler belirlediklerini kaydeden Varank’ın verdiği bilgilere hedefler şöyle:



Sanayide çalışan işçi başına katma değer 35 bin dolara, imalat sanayisi ihracatı da 210 milyar dolara yükseltilecek.



İmalat sanayisi ihracatında orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin payı yüzde 50’ye çıkarılacak.



Ar-Ge harcamalarının milli gelirdeki payı yüzde 1.8’e, bu alanda çalışanlar 300 bin kişiye ve araştırmacı sayısı 200 bin kişiye çıkarılacak.



Ar-Ge yatırımlarında dünyada söz sahibi olan ilk 2 bin 500 firmalık listeye, Türkiye’den en az 23 firma girecek.



Yazılım alanında en az 500 bin çalışan olacak.



Teknoloji tabanlı işlere yapılan yıllık yatırımların büyüklüğü 5 milyar liraya ulaşacak.



Türkiye, yıkıcı teknoloji alanlarında küresel ölçekte marka olacak en az 23 akıllı ürün çıkaracak.



Girişim seviyesinden 1 milyar doların üzerinde değerlemeye ulaşan şirketlere “unicorn” deniliyor ve dünyada 300’e yakın unicorn var. Varank, “Ülkemizden de unicornlar çıksın, başarılarıyla adlarından söz ettirsin hatta bunlara da ‘Turcorn’ denilsin istiyoruz. 2023’e kadar en az 10 Turcorn hedefimiz var” dedi.

Öncelikli sektörler için stratejik malzemeler geliştirilmesi teşvik edilecek.



Bu sektörler kimya ve ilaç, ulaşım araçları, makine, bilgisayar, elektronik, optik, elektrikli teçhizat olarak belirlendi.



Üniversite, OSB ve TGB’lerdeki makine, teçhizat, laboratuvar ve test ekipmanlarının envanteri çıkarılarak, sanayinin ve akademinin ortak kullanımına açılacak.



Altın hisse hamlesi

5G, robotlar ve otonom araçlar gibi alanlardaki mevzuat çalışmalarında proaktif olunacak.



Bağlantılı, elektrikli ve otonom teknoloji tedarikçilerinin taleplerini karşılamak ve yakın coğrafyaya hizmet vermek üzere “Otomotiv Akreditasyon ve Sertifikasyon Merkezi” kurulacak.



Kamu fonlarıyla desteklenen ve stratejik görülen girişimlerin fikri sınai haklarının Türkiye’de kalması için önlemler geliştirilecek. Kamunun altın hisseyle stratejik girişimlere ortak olması alternatifi değerlendirilecek.



Ürüne odaklı teşvik modeline geçiliyor



Dün ayrıca, 11. Kalkınma Planı’nda da yer alan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı’nın uygulama esasları da belli oldu. Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ hakkında bilgi veren Bakan Varank, programın, yüksek katma değerli ürünlerin yerli imkan ve kabiliyetlerle üretimini amaçladığını söyledi.



Varank, bunun için odak sektörlerdeki öncelikli ürünleri destekleyeceklerini belirterek, “Yatırım tutarının 50 milyon lirayı aşması durumunda, proje bazlı teşvik sistemini devreye sokacağız. Kamunun alıcı olduğu projelerde alım garantisi mekanizmasının çalışabilecek. Pilot uygulama olarak makine sektörüyle başlıyoruz” dedi.





Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, toplantının ardından Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile MKE Sanayi ve Teknoloji Müzesi’nde incelemelerde bulundu.



Yapay zeka enstitüsü



Türkiye’nin sahip olduğu büyük verinin ekonomik değere dönüşmesi için Yapay Zeka Enstitüsü kurulacak.



Veri analitiği ve veri okur-yazarlığı eğitimleri alanında seferberlik başlatılacak.



Dijital teknoloji uzmanı ve dijital teknoloji yöneticisi gibi yetkinlikleri gösteren ‘dijital rozet’ uygulamasına geçilecek.