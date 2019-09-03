Tekno şova 5G damgası

Dünyanın en büyük teknoloji şovlarından biri olan Tüketici Elektroniği Fuarı (IFA 2019) kapılarını açmaya hazırlanıyor. Almanya’nın Berlin şehrinde 6-11 Eylül tarihleri arasında açık kalacak olan fuara yeni teknolojiler damgasını vuracak. Fuar öncesinde 4-5 Eylül tarihlerinde de yeni lansmanlar birbirini izleyecek. Türk şirketleri de fuarda gövde gösterisi yapacak. Beko, Vestel gibi dev Türk markaları her yıl fuarda yeni inovasyonlarını sergiliyor. Pek çok marka fuarda yeni akıllı beyaz eşya modellerini, 8K televizyonlarını, akıllı telefonlarını, kulaklıklarını, hoparlörlerini lanse edecek. Fuara, 5G özellikli yeni cihazların damga vurması bekleniyor.

Her şey akıllandı

IFA önceden Samsung için yeni cep telefonu modellerini lanse ettiği en büyük etkinliklerden biriydi. Note serisinin pek çok modeli bu fuarda lanse edildi. Ancak bu yıl şirket halihazırda Note 10 ve Note 10 Plus modellerini, Watch Active 2 ve Galaxy Tab S6’yı ağustos ayında kendi etkinliğinde duyurdu. Söylentilere göre Samsung, IFA 2019’da katlanır ekranlı telefonu Samsung Galaxy Fold’u yeniden lanse edebilir. Kore basınına göre, markanın 5 Eyül’de resmi bir duyuru yapması bekleniyor. Samsung aynı zamanda fuarda her zaman en geniş QLED TV standına sahip olur. Çamaşır makinesi, internete bağlı buzdolabı gibi ürünler arayanların da Samsung’un standına gitmesi gerekecek.

LG, IFA 2019’da televizyon ve ev sineması teknolojisindeki yeni ürünlerini sergileyecek. OLED TV serisine imzasını atmayı sürdürecek. Markadan CineBeam 4K projektörleri de görebiliriz. LG aynı zamanda orta segmentte bir cep telefonu modeli de tanıtabilir. Çift ekranlı başka bir model LG G8X’i de görebiliriz.

Huawei geçen yıl fuarda, Mate 20 Lite cep telefonu modelini lanse etmişti. Bu yıl da orta segment bir model lansmanı yapması bekleniyor. Amiral gemisi modelini kendi başına yapacağı lansmana saklayabilir. Yapay zeka özelliğine sahip akıllı hoparlörü de lanse etmesi bekleniyor. Laptop serisi MateBook’un yeni bir modeli de gelebilir. Çinli devin fuarda 5G özellikli bir televizyon tanıtacağı da konuşulanlar arasında.

Telefonlar, laptoplar

Yoga laptop ve Motorola telefonlarını bünyesinde bulunduran Lenovo, IFA 2019’da ‘Tech Life’ adı verilen bir etkinlik düzenleyecek. Burada Lenovo’nun 2019 yılı amiral gemisi modellerinin tanıtılması bekleniyor. Bu şov öncesinde Lenovo, ThinkPad serisi, Chromebook’larını açıklamıştı. 5G özellikli laptop da markadan bekleniyor. Lenovo akıllı ev ortamına da artan bir şekilde giriyor. Bu yıl başında Lenovo Smart Clock’u tanıttı. Bu ürün gamının yeni üyelerini de görüyor olabiliriz.

IFA, Sony için de önemli bir fuar. Önceden pek çok telefon modelini burada lanse ederdi. Xperia Z3, Z2 gibi modellerini bu fuarda tanıttı. Bu yıl orta segmentte bir model görüyor olabiliriz. Yeni bir TV modelini de sergileyebilir.

Türklerden gövde gösterisi

Her yıl fuara Vestel ve Beko markaları da büyük çıkarma yapıyor. Bu yıl da binlerce metrekarelik standlarda iş ortakları ve ziyaretçilere yeni modellerini gösterecekler. Vestel, televizyon, akıllı beyaz eşya, yeni cep telefonu modeli gibi ürünlerini sergileyecek.

Beko da akıllı ev platformu, nesnelerin interneti, internete bağlı beyaz eşyalarını her yıl olduğu gibi bu yıl da görücüye çıkaracak.