Tekno şovda akıllı ürünler

Almanya’nın başkenti Berlin’de 6-11 Eylül tarihleri arasında devam eden tüketici elektroniği fuarı IFA 2019’da yeni lansmanlar sürüyor. Fuarda pek çok inovasyon tanıtılırken, ses kontrolü ve yapay zekanın kullanıldığı yeni ürün ve akıllı uygulamalar beğeni kazandı.

Efsane Walkman geri döndü

Sony’nin müziği yeni bir platforma taşıdığı efsanevi modeli Walkman geri döndü. Sony, IFA 2019’da Android ve Wi-Fi desteğiyle çok kaynaklı müzik deneyimi sunan yeni Walkman NW-ZX507’yi duyurdu.

Yüksek çözünürlüklü ses sunan yeni cihazda aynı zamanda mevcut şarkılarınızı yüksek çözünürlük kalitesine yakın bir düzeye yükselten DSEE HX desteği bulunuyor. NW-ZX507, kablosuz yüksek çözünürlüklü ses teknolojisini de destekliyor.

Şasi, alüminyum oluklu çerçeve ve bakır oluklu bloktan oluşuyor. Ürün dokunmatik panelle tamamlanan 3.6 inç’lik HD ekrana sahip. Kullanım kolaylığı için fiziksel yan butonların yanı sıra bir USB Type-C bağlantı noktası ve mikro SD kart yuvası da bulunuyor. Siyah renkte temin edilebilen NW-ZX507, kompakt gövdesi ile gerçek ses sunuyor. Ayrıca 20 saate varan pil ömrüne sahip.

Ev aletleri asistan oldu

Bosch ve Siemens markaları da fuarda yeni inovasyonlarını tanıttı. Bosch Ev Aletleri, tüketicinin ihtiyaçlarına yoğunlaşıyor. Pişirme fonksiyonlu ilk hepsi bir arada mutfak aleti Cookit, rehberli pişirme ve manuel pişirmeden sayısız otomatik programa kadar çok çeşitli pişirme opsiyonları sunuyor.

XL tencereye, 200 dereceye kadar maksimum sıcaklığa ve profesyonel aksesuarlara sahip olan Cookit, daima iyi sonuçlar verecek akıllı yardım ve yaratıcılığa davetiye çıkarıyor. Ağ bağlantılı mutfak aleti, adım adım yeniden pişirmeye yönelik tarif sağlayıcısı Kitchen Stories’den alınan ilham dahil olmak üzere Home Connect’in tarif havuzunda bulunan fikirlerle desteklenebiliyor.



Siemens Ev Aletleri standında ev aletlerinin gitgide interaktif asistanlar haline geldiği görülüyor. Bu stantta kapağı kullanıcının parmağını bile oynatmasına gerek kalmadan ses kontrolüyle açılabilen fırın sergileniyor. Bir diğer örnek ise Siemens iQ800 Premium serisi çamaşır bakım ürünleri.

Ağa bağlı çamaşır makinesi ve eşleşen kurutma makinesi en son teknolojiyle donatıldı. Çamaşır makinesi sensör bilgilerini intelligentDry fonksiyonu yoluyla kurutma makinesine iletirken, kurutma makinesi de ne kadar çamaşırın hangi devirde yıkandığını öğrenmış oluyor. Makine bu bilgiyi kullanarak uygun kurutma programını seçiyor.