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    29.12.2019 - 07:50 | | Hanife Baş

    Tekno yılbaşı hediyeleri

    Yeni yıla az bir zaman kala hediye arayışları da sürüyor. Sevdiklerine hediye arayanların ilk alternatifleri arasında teknolojik cihazlar bulunuyor. Markalar da yeni yıla özel ürünlerini tüketicilerin beğenisine sunuyor. Yılbaşı için düşünülebilecek tekno hediye seçeneklerine göz attık.

    Tekno yılbaşı hediyeleri

    Müziğe sezgisel kontrol

    Sennheiser’in kulaklıkları da yeni yıl hediyeleri arasında. Yeni Momentum 3 Wireless modeli müzik dinleme zevkini ileri boyuta taşıyor. Müzik dinlemeyi yaşam şekli yapanlara hitap ediyor. Model, aktif gürültü engelleme özelliğine sahip. Transparan Duyma özelliği sayesinde ortamdan soyutlanmadan müzik dinleyebilirsiniz. Momentum 3 Wireless’ın sezgisel kontrol içeren bir yapısı da var. Kulaklığı başınızdan çıkardığınızda duraklatma, takınca oynatma gibi akıllı özelliklere sahip.

    Hakiki deri kafa bandı ve iyi kulaklık pedlerine sahip. Mat çelik kolları ve dayanıklı kapsülleri var. Bluetooth 5’i destekliyor. 17 saatlik pil kullanım süresi sunuyor. Üç aktif gürültü engelleme modu var.

    Fiyatı: 3.199 TL

    Tüm aileye tablet

    Tekno yılbaşı hediyeleri



    Lenovo, yeni yılda tüm aile bireylerinin kullanabileceği kullanışlı ve şık bir tablet seçeneği sunuyor. Tab M10, full HD ekranı ve çift ön hoparlörleriyle dikkat çekiyor. İsteğe bağlı olarak çocuk modunu tercih etmeniz halinde çocuklarınızın da güvenle kullanabilecekleri bir tablet olarak karşınıza çıkıyor. 8.1 milimetre inceliği ve 480 gram hafifliğe sahip. Wi-Fi ve LTE seçenekleri var. 10 inç’lik ekranı bulunan Tab M10, tüm aile müzik dinlerken ya da film ve dizi izlerken heyecan verici ses kalitesi sunuyor. Çift ön hoparlörü sayesinde sunduğu sesle ailece sinema salonu deneyimi yaşatıyor.

    Fiyatı: 1.299 TL

    48 MP’lik dörtlü kamera

    Tekno yılbaşı hediyeleri



    Oppo’nun yeni cep telefonu modeli ‘A Serisi 2020’ de hediye seçenekleri arasında yerini alıyor. Seride ‘A9 2020’ ve ‘A5 2020’ modelleri var. Seri, 48 MP ultra geniş açılı dörtlü kamera ile tüm çekim açıları için kullanıcıların beklentilerini karşılıyor. Seride ayrıca ultra gece modu 2.0, ultra geniş açı, ultra video sabitleyici özellikleri bulunuyor. Selfie çekimleri için de A9 2020’de 16 MP, A5 2020 modelinde ise 8 MP selfie kamerası yer alıyor. Yüksek kapasiteli 5.000 mAh batarya, 19 saat kesintisiz çalışmayı destekleyebilen gün boyu kullanım sağlıyor.

    A5 2020 fiyatı: 1.999 TL
    A9 2020 fiyatı: 2.699 TL

    İndirimli fiyat sunuyor

    Tekno yılbaşı hediyeleri



    General Mobile, henüz hediyesine karar veremeyenler için fiyat indirimi sunuyor. GM 9 Pro’da 300 TL ve GM 9 Go modelinde 200 TL’ye varan indirim fırsatı sağlıyor. 3.800 mAh pili ile yüksek pil kapasiteli GM 9 Pro, metal çerçevesi, ergonomik hatları ile dikkat çekiyor. GM 9 Pro’ya 1.799 yerine 1.499 TL’ye sahip olunabilecek. GM 9 Go, sınırsız fotoğraf hafızası ve uygulamaları ile kullanıcıların hayatını kolaylaştırıyor. Çift sim kart desteği ile aynı anda kullanılabilen hafıza kartı olan GM 9 Go’nun 13 MP flaşlı kamerası var. Yeni yılda sevdiklerini mutlu etmek isteyenler GM 9 Go’ya 899 yerine 699 TL’ye sahip olabilecekler.

    GM 9 Pro Fiyatı: 1.499 TL

    Mini fotoğraf yazıcısı

    Tekno yılbaşı hediyeleri




    Sevdiklerinin her anını ölümsüzleştirmesine yardımcı olmak isteyenlere Canon bir seçenek sunuyor. Zoemini yılbaşı kiti, cep boy fotoğraf yazıcısı, yazıcıya özel çantası, not defteri, seyahat konseptli kartlar ve rozetleri ile uyku bandından oluşuyor. Sıfır mürekkep teknolojisi olan Zoemini fotoğraf yazıcısı, cebe sığabiliyor.

    Fiyatı: 899 TL

    Bebeğin babası çıkınca cinsel saldırıdan tutuklandıSamsun'da zihinsel engelli L.M.'ye (31) cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Süleyman G. (57), yapılan DNA incelemesinde, mağdurun dünyaya getirdiği 3 aylık bebeğin babası çıktı. Yeniden gözaltına alınan şüpheli, 'cinsel saldırı' suçundan tutuklandı.
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