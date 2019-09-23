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    HaberlerEkonomiTEKNOFEST rekor kırdı
    23.09.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    TEKNOFEST rekor kırdı

    Havacılık, uzay ve teknoloji festivali (TEKNOFEST), son gününde de misafirlerini ağırladı. Geçen yıl 550 bin ziyaretçi ağırlayan TEKNOFEST, bu yıl 1 milyon 720 bin ziyaretçi rekoruyla hedefini aştı. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji  Bakanlığı öncülüğünde, Atatürk Havalimanı’nda başlayan festivaldeki askeri ve sivil katılımcı firmaların  stantları, son günde de birçok etkinliğe sahne oldu.

    TEKNOFEST rekor kırdı

    Solo Türk, Türk Yıldızları, Hürkuş, İçişleri Bakanlığı, Türk Hava Kuvvetleri paraşüt atlayışı, Atak helikopteri, TEİ İHA ve Rus yangın söndürme uçağı Be-200 ES ile Red Bull gösteri uçuşları yapıldı. TEKNOFEST sergi alanında, Türkiye’nin milli ve yerli imkânlarla ürettiği hava ve kara araçlarının yanı sıra yurtdışından gelen uçaklar da katılımcılar tarafından ziyaret edildi. Ziyaretçiler ayrıca, pek çok hava ve kara aracını yakından inceleme imkânına sahip oldu.

    Yerli ve milli tasarım

    Sergilenen araçlar içerisinde Milli Muharip Uçağı, Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı, milli uçan araba Cezeri, mayına karşı korunaklı araç Kirpi, bomba imha robotları Ertuğrul ve Kaplan, çok motorlu insansız hava aracı Serçe, Altay tankı, özel operasyon aracı, su altı arama kurtarma timi aracı, taktik tekerlekli araç ve yerli tasarım sürücüsüz elektrikli araç da yer alıyor. Festival kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

    Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli  Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, “1 milyon 720 bin katılımla dünya tarihinin etkin festivali olmuş bu etkinliğe destek verdiği, gelip ziyaret ettiği için aziz  milletimize en kalbi şükranlarımı iletmek istiyorum” dedi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalarCumhurbaşkanı Erdoğan, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesince düzenlenen etkinlikte ABD'deki Türk, soydaş ve Müslüman toplumuyla buluştu.
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