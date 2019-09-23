TEKNOFEST rekor kırdı

Solo Türk, Türk Yıldızları, Hürkuş, İçişleri Bakanlığı, Türk Hava Kuvvetleri paraşüt atlayışı, Atak helikopteri, TEİ İHA ve Rus yangın söndürme uçağı Be-200 ES ile Red Bull gösteri uçuşları yapıldı. TEKNOFEST sergi alanında, Türkiye’nin milli ve yerli imkânlarla ürettiği hava ve kara araçlarının yanı sıra yurtdışından gelen uçaklar da katılımcılar tarafından ziyaret edildi. Ziyaretçiler ayrıca, pek çok hava ve kara aracını yakından inceleme imkânına sahip oldu.

Yerli ve milli tasarım

Sergilenen araçlar içerisinde Milli Muharip Uçağı, Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı, milli uçan araba Cezeri, mayına karşı korunaklı araç Kirpi, bomba imha robotları Ertuğrul ve Kaplan, çok motorlu insansız hava aracı Serçe, Altay tankı, özel operasyon aracı, su altı arama kurtarma timi aracı, taktik tekerlekli araç ve yerli tasarım sürücüsüz elektrikli araç da yer alıyor. Festival kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, “1 milyon 720 bin katılımla dünya tarihinin etkin festivali olmuş bu etkinliğe destek verdiği, gelip ziyaret ettiği için aziz milletimize en kalbi şükranlarımı iletmek istiyorum” dedi.