Teknofest’e geri sayım

1 milyon kişinin ziyaret etmesi beklenen festivalde hem yeni teknolojiler sergilenecek hem de savaşan İHA’lardan, insansız su altı sistemlerine kadar 19 yarışma düzenleniyor. Yarışmalara, 122 ülke ve Türkiye’nin 81 ilinden toplam 17 bin 373 takım ve 50 bin yarışmacı başvurdu. Yarışmaların finallerinde 2 bin takım ve 10 bin finalist mücadele edecek. Yarışmalarda dereceye girenlere 3 milyon liradan fazla ödül verilecek.

Gözler uçan arabada

İnsansız hava aracı teknolojilerine yönelik çalışmalar yürüten Baykar, festival kapsamında kurulacak stantta, merakla beklenen projelerde gelinen aşamayı gözler önüne serecek. Baykar, Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) ve Cezeri Uçan Araba’yı ilk kez TEKNOFEST’te sergileyecek. Kentsel hava taşımacılığında köklü değişiklik yapması öngörülen Uçan Araba, sağlık sektörü ve askeri alanda lojistik destek faaliyetlerine yeni bir boyut kazandıracak. Cezeri, yolcu ve kargo taşımacılığında aktif olarak rol alacak şekilde de tasarlanıyor.

Seyir hızı saatte 100 kilometre, azami uçuş irtifası 2 bin metre olan Cezeri, yaklaşık 1 saat havada kalacak, 70-80 kilometre menzile erişebilecek.

TÜBİTAK da hazır

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), geliştirdiği çözüm ve teknolojilerle TEKNOFEST’te ziyaretçilerle buluşacak.

Otonom araç teknolojileri alanında, özgün tasarım, algoritma ve raporlama hususlarında yetkinlik kazanmaya teşvik etmek amacıyla düzenlenecek TEKNOFEST Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışları da TÜBİTAK desteğiyle yapılacak.

Rus Su-35 prova yaptı

TEKNOFEST’te sergilenmek üzere Türkiye’ye gelen Rus Su-35 savaş uçağı, festival öncesi uçuş provası yaptı. Atatürk Havalimanı’nda bulunduğu hangar bölümünden taksi moduyla piste gelen Su-35, İstanbul semalarında uçuş gösterisi gerçekleştirdi. Yaklaşık 15 dakika havada kalan savaş uçağı, gökyüzünde çeşitli manevralar yaptı. Bir diğer Rus uçağı Be-200 amfibi yangın söndürme uçağı ise havada yangın söndürme tatbikatı yaptı.