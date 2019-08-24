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    HaberlerEkonomiTeknopark Ä°stanbul geniÅŸliyor
    24.08.2019 - 13:01| AA

    Teknopark Ä°stanbul geniÅŸliyor

    TÃ¼rk savunma ve havacÄ±lÄ±k sanayisinin Ã¶nemli milli projelerinin geliÅŸtirildiÄŸi Teknopark Ä°stanbul, giriÅŸimlere ve teknoloji ÅŸirketlerine sunduÄŸu fiziksel imkanlarÄ± artÄ±rÄ±yor.

    Teknopark Ä°stanbul geniÅŸliyor

    TÃ¼rk inovasyon ekosistemine hizmet verdiÄŸi 5 sene boyunca, Ã¼lkeÂ  ekonomisine 98 milyon dolar ihracat desteÄŸi veren merkezde, 3. etap binalarÄ±nÄ±nÂ  temeli atÄ±ldÄ±. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki yÄ±l devreye alÄ±nacak yeni binalarla beraber teknoparkÄ±nÂ  5 bin olan istihdamÄ±nÄ±n 9 bine Ã§Ä±kmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

    AA muhabirine konuyla ilgili bir aÃ§Ä±klama yapan Teknopark Ä°stanbulÂ  Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Bilal TopÃ§u, Teknopark Ä°stanbul'un TÃ¼rkiyeâ€™nin baÅŸta savunmaÂ  sanayisi olmak Ã¼zere havacÄ±lÄ±k/uzay, denizcilik, enerji, saÄŸlÄ±k bilimleri gibiÂ  kritik alanlarÄ±nda yÃ¼ksek teknoloji geliÅŸtirmeleri yapan 300â€™Ã¼ aÅŸkÄ±n ÅŸirkete evÂ  sahipliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

    "MÄ°LLÄ° TEKNOLOJÄ° HAMLESÄ°NE KATKI SUNMAK ÃœZERE BÃœYÃœMEYE DEVAM EDÄ°YORUZ"Â 

    TopÃ§u, geÃ§en yÄ±l 24 milyon dolara yakÄ±n teknoloji ihracatÄ±na imza atanÂve 5 bin kiÅŸilik istihdam saÄŸlayan teknoparkta bin 500â€™Ã¼ aÅŸkÄ±n milli projeÂ  Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

    Temelini attÄ±klarÄ± 3. etabÄ±n 2020 sonunda devreye alÄ±nmasÄ±nÄ±Â  planladÄ±klarÄ±nÄ± belirten TopÃ§u, "Teknopark Ä°stanbulâ€™da temelini attÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÂ  yapÄ±larÄ±n da tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yaklaÅŸÄ±k 5 bin olan istihdamÄ±mÄ±zÄ± 9 bineÂ  yÃ¼kselteceÄŸiz. 2013 yÄ±lÄ±nÄ±n AralÄ±k ayÄ±nda kurulan ve geÃ§tiÄŸimiz 5 yÄ±lda toplam 98Â  milyon dolarÄ± aÅŸkÄ±n ihracat yapan Teknopark Ä°stanbul; Ä°stanbul ve Ã§evresindekiÂ  Ã¼niversitelerin araÅŸtÄ±rma kabiliyetlerini, nitelikli iÅŸ gÃ¼cÃ¼nÃ¼ ve bÃ¶lgeÂ  sanayisinin tecrÃ¼besini Ã¶zellikle savunma sanayisine entegre ediyor." diyeÂ  konuÅŸtu.

    TÃ¼rk giriÅŸimcilik ekosistemine sunduklarÄ± katkÄ±yÄ± katlamak iÃ§inÂ  teknolojik imkanlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra fiziksel olanaklarÄ± da artÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ±Â  anlatan TopÃ§u, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

    "Daha Ã§ok ÅŸirkete destek vermek ve TÃ¼rkiyeâ€™nin milli teknolojiÂ  hamlesine katkÄ± sunmak Ã¼zere bÃ¼yÃ¼meye devam ediyoruz. Teknopark Ä°stanbulâ€™un 3.Â  Etap binalarÄ±nÄ±n temelini attÄ±k. 28 bin 566 metrekarelik bÃ¼yÃ¼k bir arazi Ã¼zerineÂ  konumlanan projenin inÅŸaat alanÄ± 113 bin metrekare. Bunun 10 bin metrekarelikÂ  alanÄ±nÄ± da kuluÃ§ka merkezi olarak planladÄ±k."

    BÄ°NALARIN Ã‡EVRE DOSTU VE ENERJÄ° TASARRUFLU OLMASINA DÄ°KKAT EDÄ°LÄ°YOR

    Bilal TopÃ§u, Teknopark Ä°stanbulâ€™da 3. Etap kapsamÄ±ndaki binalarÄ±n LEEDÂ  Gold sertifikasÄ±na uygun olarak inÅŸa edildiÄŸini ifade ederek, "Bu sertifikayaÂ  uygun olarak Ã§evre dostu ve enerji tasarrufu saÄŸlayacak ÅŸekilde tasarlanan 3.Â  Etap yapÄ± bloklarÄ±nÄ±n her biri enerji Ã¼retimi, atÄ±k sularÄ±n tekrar kullanÄ±mÄ± veÂ  yaÄŸmur sularÄ±nÄ±n geri kazanÄ±mÄ± hususlarÄ±nda kendi kendine yetecek ÅŸekildeÂ  tasarlanÄ±yor." bilgilerini verdi.

    1. Etap yapÄ±larÄ±n inÅŸaat sÃ¼reÃ§lerinde iÅŸ akÄ±ÅŸÄ±nÄ±n sÃ¼rekliliÄŸinin saÄŸlandÄ±ÄŸÄ±, gÃ¼ncel ve Ã§aÄŸdaÅŸ uygulamalarÄ± Ã¶n planda tutan "YalÄ±n Ä°nÅŸaat"Â  kavramÄ±nÄ±n benimsendiÄŸini aktaran TopÃ§u, 3. Etap yapÄ±larÄ±n inÅŸaat sÃ¼reÃ§lerininÂ  yÃ¶netimi en yÃ¼ksek iÅŸ deÄŸerini etkin zamanlama ile elde etmeyi amaÃ§layan "Ã‡evikÂ  Proje YÃ¶netimi" yaklaÅŸÄ±mÄ± ile gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸini kaydetti.

    KULUÃ‡KA MERKEZÄ° VE AR-GE OFÄ°SLERÄ° VE PROTOTÄ°P ATÃ–LYELERÄ° OLACAK

    Yeni yapÄ±larÄ±n kullanÄ±m dÃ¶neminde "Model TabanlÄ± Tesis Ä°ÅŸletme"Â  yapÄ±lmasÄ±nÄ±n hedeflendiÄŸini aktaran TopÃ§u, "Bu hedef doÄŸrultusunda tasarÄ±mÂ  sÃ¼reÃ§leri YapÄ± Bilgi Modellemesi (BIM) platformunda tamamlandÄ±. KonvansiyonelÂ  tasarÄ±m yÃ¶ntemlerinden farklÄ± olarak BIM platformunda tasarlanan yapÄ±larda;Â  tasarÄ±m ve inÅŸaat sÃ¼reÃ§lerinde ortaya Ã§Ä±kan bilginin kullanÄ±m/iÅŸletme dÃ¶nemineÂ  aktarÄ±lmasÄ± veri kaybÄ± olmadan saÄŸlanabiliyor." ifadelerini kullandÄ±.

    TopÃ§u, 3. etapta yer alacak bloklarÄ±n Ã¶zelliklerini ÅŸÃ¶yle sÄ±raladÄ±:

    "Toplam 32 bin 407 metrekare alana sahip A Blok; KuluÃ§ka Merkezi veÂ  Ar-Ge ofislerinin bulunduÄŸu 2 ayrÄ± kanada sahip olacak. Blok iÃ§erisinde kuluÃ§kaÂ  ÅŸirketlerin kullanÄ±mÄ±na sunulmak Ã¼zere laboratuvarlar ve prototip atÃ¶lyeleriÂ  tasarlandÄ±. BloÄŸun Ar-Ge ofisleri bulunan kanadÄ±nÄ±n yeni mezun kuluÃ§ka ÅŸirketleriÂ  tarafÄ±ndan kullanÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼yoruz.Â 

    B Blokta ikiz bloklar olarak tasarlanan ve toplam 65 bin 105 metrekareÂ  alana sahip B1-B2 Ar-Ge bloklarÄ± zemin kotunda birleÅŸtirilmiÅŸ, bu alanda 900Â  metrekare bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde Fuaye AlanÄ±, bin 100 metrekare alana sahip yeme-iÃ§me alanÄ±Â  ve 600 metrekare bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde 500 kiÅŸi kapasiteli bir Ã§ok amaÃ§lÄ± salonÂ  tasarlandÄ±.

    C Blok 15 bin 795 metrekare alana sahip. Maltepe Ãœniversitesi Ar-GeÂ  BinasÄ± olarak kullanÄ±lacak. Blok kapsamÄ±nda Ar-Ge ofisleri ile laboratuvarÂ  alanlarÄ±nÄ±n da bulunmasÄ±nÄ± planlÄ±yoruz."

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    35 haneli mahalleden 25 doktor çÄ±ktÄ±!Konya'nÄ±n Toros daÄŸlarÄ±nÄ±n eteklerine kurulu SeydiÅŸehir ilçesinin 35 haneli 115 nüfuslu Yenice Mahallesi'nde 25 doktor yetiÅŸti.
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