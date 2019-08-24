Teknopark Ä°stanbul geniÅŸliyor

TÃ¼rk inovasyon ekosistemine hizmet verdiÄŸi 5 sene boyunca, Ã¼lkeÂ ekonomisine 98 milyon dolar ihracat desteÄŸi veren merkezde, 3. etap binalarÄ±nÄ±nÂ temeli atÄ±ldÄ±. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki yÄ±l devreye alÄ±nacak yeni binalarla beraber teknoparkÄ±nÂ 5 bin olan istihdamÄ±nÄ±n 9 bine Ã§Ä±kmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

AA muhabirine konuyla ilgili bir aÃ§Ä±klama yapan Teknopark Ä°stanbulÂ Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Bilal TopÃ§u, Teknopark Ä°stanbul'un TÃ¼rkiyeâ€™nin baÅŸta savunmaÂ sanayisi olmak Ã¼zere havacÄ±lÄ±k/uzay, denizcilik, enerji, saÄŸlÄ±k bilimleri gibiÂ kritik alanlarÄ±nda yÃ¼ksek teknoloji geliÅŸtirmeleri yapan 300â€™Ã¼ aÅŸkÄ±n ÅŸirkete evÂ sahipliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

"MÄ°LLÄ° TEKNOLOJÄ° HAMLESÄ°NE KATKI SUNMAK ÃœZERE BÃœYÃœMEYE DEVAM EDÄ°YORUZ"Â

TopÃ§u, geÃ§en yÄ±l 24 milyon dolara yakÄ±n teknoloji ihracatÄ±na imza atanÂve 5 bin kiÅŸilik istihdam saÄŸlayan teknoparkta bin 500â€™Ã¼ aÅŸkÄ±n milli projeÂ Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Temelini attÄ±klarÄ± 3. etabÄ±n 2020 sonunda devreye alÄ±nmasÄ±nÄ±Â planladÄ±klarÄ±nÄ± belirten TopÃ§u, "Teknopark Ä°stanbulâ€™da temelini attÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÂ yapÄ±larÄ±n da tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yaklaÅŸÄ±k 5 bin olan istihdamÄ±mÄ±zÄ± 9 bineÂ yÃ¼kselteceÄŸiz. 2013 yÄ±lÄ±nÄ±n AralÄ±k ayÄ±nda kurulan ve geÃ§tiÄŸimiz 5 yÄ±lda toplam 98Â milyon dolarÄ± aÅŸkÄ±n ihracat yapan Teknopark Ä°stanbul; Ä°stanbul ve Ã§evresindekiÂ Ã¼niversitelerin araÅŸtÄ±rma kabiliyetlerini, nitelikli iÅŸ gÃ¼cÃ¼nÃ¼ ve bÃ¶lgeÂ sanayisinin tecrÃ¼besini Ã¶zellikle savunma sanayisine entegre ediyor." diyeÂ konuÅŸtu.

TÃ¼rk giriÅŸimcilik ekosistemine sunduklarÄ± katkÄ±yÄ± katlamak iÃ§inÂ teknolojik imkanlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra fiziksel olanaklarÄ± da artÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ±Â anlatan TopÃ§u, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Daha Ã§ok ÅŸirkete destek vermek ve TÃ¼rkiyeâ€™nin milli teknolojiÂ hamlesine katkÄ± sunmak Ã¼zere bÃ¼yÃ¼meye devam ediyoruz. Teknopark Ä°stanbulâ€™un 3.Â Etap binalarÄ±nÄ±n temelini attÄ±k. 28 bin 566 metrekarelik bÃ¼yÃ¼k bir arazi Ã¼zerineÂ konumlanan projenin inÅŸaat alanÄ± 113 bin metrekare. Bunun 10 bin metrekarelikÂ alanÄ±nÄ± da kuluÃ§ka merkezi olarak planladÄ±k."

BÄ°NALARIN Ã‡EVRE DOSTU VE ENERJÄ° TASARRUFLU OLMASINA DÄ°KKAT EDÄ°LÄ°YOR

Bilal TopÃ§u, Teknopark Ä°stanbulâ€™da 3. Etap kapsamÄ±ndaki binalarÄ±n LEEDÂ Gold sertifikasÄ±na uygun olarak inÅŸa edildiÄŸini ifade ederek, "Bu sertifikayaÂ uygun olarak Ã§evre dostu ve enerji tasarrufu saÄŸlayacak ÅŸekilde tasarlanan 3.Â Etap yapÄ± bloklarÄ±nÄ±n her biri enerji Ã¼retimi, atÄ±k sularÄ±n tekrar kullanÄ±mÄ± veÂ yaÄŸmur sularÄ±nÄ±n geri kazanÄ±mÄ± hususlarÄ±nda kendi kendine yetecek ÅŸekildeÂ tasarlanÄ±yor." bilgilerini verdi.

1. Etap yapÄ±larÄ±n inÅŸaat sÃ¼reÃ§lerinde iÅŸ akÄ±ÅŸÄ±nÄ±n sÃ¼rekliliÄŸinin saÄŸlandÄ±ÄŸÄ±, gÃ¼ncel ve Ã§aÄŸdaÅŸ uygulamalarÄ± Ã¶n planda tutan "YalÄ±n Ä°nÅŸaat"Â kavramÄ±nÄ±n benimsendiÄŸini aktaran TopÃ§u, 3. Etap yapÄ±larÄ±n inÅŸaat sÃ¼reÃ§lerininÂ yÃ¶netimi en yÃ¼ksek iÅŸ deÄŸerini etkin zamanlama ile elde etmeyi amaÃ§layan "Ã‡evikÂ Proje YÃ¶netimi" yaklaÅŸÄ±mÄ± ile gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸini kaydetti.

KULUÃ‡KA MERKEZÄ° VE AR-GE OFÄ°SLERÄ° VE PROTOTÄ°P ATÃ–LYELERÄ° OLACAK

Yeni yapÄ±larÄ±n kullanÄ±m dÃ¶neminde "Model TabanlÄ± Tesis Ä°ÅŸletme"Â yapÄ±lmasÄ±nÄ±n hedeflendiÄŸini aktaran TopÃ§u, "Bu hedef doÄŸrultusunda tasarÄ±mÂ sÃ¼reÃ§leri YapÄ± Bilgi Modellemesi (BIM) platformunda tamamlandÄ±. KonvansiyonelÂ tasarÄ±m yÃ¶ntemlerinden farklÄ± olarak BIM platformunda tasarlanan yapÄ±larda;Â tasarÄ±m ve inÅŸaat sÃ¼reÃ§lerinde ortaya Ã§Ä±kan bilginin kullanÄ±m/iÅŸletme dÃ¶nemineÂ aktarÄ±lmasÄ± veri kaybÄ± olmadan saÄŸlanabiliyor." ifadelerini kullandÄ±.

TopÃ§u, 3. etapta yer alacak bloklarÄ±n Ã¶zelliklerini ÅŸÃ¶yle sÄ±raladÄ±:

"Toplam 32 bin 407 metrekare alana sahip A Blok; KuluÃ§ka Merkezi veÂ Ar-Ge ofislerinin bulunduÄŸu 2 ayrÄ± kanada sahip olacak. Blok iÃ§erisinde kuluÃ§kaÂ ÅŸirketlerin kullanÄ±mÄ±na sunulmak Ã¼zere laboratuvarlar ve prototip atÃ¶lyeleriÂ tasarlandÄ±. BloÄŸun Ar-Ge ofisleri bulunan kanadÄ±nÄ±n yeni mezun kuluÃ§ka ÅŸirketleriÂ tarafÄ±ndan kullanÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼yoruz.Â

B Blokta ikiz bloklar olarak tasarlanan ve toplam 65 bin 105 metrekareÂ alana sahip B1-B2 Ar-Ge bloklarÄ± zemin kotunda birleÅŸtirilmiÅŸ, bu alanda 900Â metrekare bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde Fuaye AlanÄ±, bin 100 metrekare alana sahip yeme-iÃ§me alanÄ±Â ve 600 metrekare bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde 500 kiÅŸi kapasiteli bir Ã§ok amaÃ§lÄ± salonÂ tasarlandÄ±.

C Blok 15 bin 795 metrekare alana sahip. Maltepe Ãœniversitesi Ar-GeÂ BinasÄ± olarak kullanÄ±lacak. Blok kapsamÄ±nda Ar-Ge ofisleri ile laboratuvarÂ alanlarÄ±nÄ±n da bulunmasÄ±nÄ± planlÄ±yoruz."

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