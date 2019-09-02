Tekstilciden Rusya atağı

Türkiye’de aralık ve haziran ayları olmak üzere yılda iki kez gerçekleştirilen organizasyonlarda Türk tekstil ürünlerini 30 ülkeden gelen hazır giyim alıcılarına pazarlayan Dosso Dossi Fashion Show, pazarlama ağını genişletiyor. Bakü ve Almatı’nın yanında Rusya’nın başkenti Moskova da yurt dışı fuar takvimine eklendi.

Başka ülkeler sırada

Moskova Crowne Plaza’da 27-29 Ağustos’ta gerçekleştirilen Dosso Dossi Fashion Show, Rusya ve bölge ülkelerinde etkili olan tekstil toptancılarının ilgisini çekti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dosso Dossi Holding CEO’su Hikmet Eraslan, Türkiye’ye gelemeyen tekstil alıcılarına ulaşmak için yurt dışı fuarına büyük önem verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

“Organizasyonumuz artık farklılıklarıyla da dikkatleri üzerine çekecek. Yılda iki kez Antalya’da yaptığımız şovumuz, artık yurt içinde haziranda Antalya’da, ocak ayında ise Bursa Uludağ’da olacak.

Yurt dışında ise Azerbaycan Bakü ve Kazakistan Almatı’dan sonra Moskova’da da fuarlarımız düzenli olarak yapılacak. Kadın, erkek ve çocuk giyiminin yanı sıra ayakkabıyı da kapsayan toplam 70 ayrı Türk markasıyla çıktığımız Rusya seferimiz başka ülkelerde de devam edecek.”

Eraslan, şu ana kadar 28 ayrı organizasyon gerçekleştirdiklerini ve yaklaşık 5 bin kişiden oluşan sadık bir yabancı müşteri kitlesi oluşturduklarını söyledi.