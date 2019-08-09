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    HaberlerEkonomiTekstilde ‘atıl’ teşviği
    09.08.2019 - 08:38| EKONOMİ SERVİSİ

    Tekstilde ‘atıl’ teşviği

    Eskimiş tekstil makinelerini, stratejik olarak belirlenen 34 şehre taşıyarak üretime kazandıran firmalar birçok teşvik almaya hak kazanacak.

    Tekstilde ‘atıl’ teşviği

    Atıl durumdaki tekstil sektöründe kullanılan makinelere işlerlik kazandırılacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Yeni uygulamayla istihdam hızını artıracağız. Mevcut tesislerin yenilenmesini sağlayarak, yatırımcıların yenilikçi ürünlerini rekabetçi olarak üretmelerini ve yeni ihracat pazarları yakalamalarını temin edeceğiz” dedi.

    Taşıyan kazanacak

    Yeni teşvik uygulamasında birinci ve ikinci bölgedeki illerde gerçekleştirilen hazır giyim, deri ve deri mamulleri sektörlerine yönelik yatırımlar için sağlanan makine ve teçhizatlar kapsamda olacak. Bu makine ve teçhizatlar, 34 şehre taşınırsa, istihdam desteğinden yararlanabilecek. Asgari 100 istihdam sağlanması koşulu aranacak.

    34 farklı şehir

    Kararda belirtilen illerdeki ikinci el tekstil makineleriyle yapılacak yatırımlar, aynı illerdeki sıfır makinelerle gerçekleşen yatırımlara sunulan  istihdam teşviklerinden 3-5 yıl arasındaki sürelerle yararlandırılacak. Yatırımcıların, birinci ve ikinci bölge illerinde istihdamlarını korumaları halinde teşvik süreleri iki kat olarak uygulanacak. Uygulama, 2020 yılı sonuna dek geçerli olacak.

    Düzenleme; Elazığ, Erzincan, Malatya, Sivas, Bayburt, Çankırı,  Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Kilis, Niğde, Ordu, Osmaniye,  Sinop, Tokat, Tunceli, Yozgat, Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak ve Van illerini kapsıyor.

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