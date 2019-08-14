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    HaberlerEkonomiTekstilde ‘start-up avı’
    14.08.2019 - 08:27| EKONOMİ SERVİSİ

    Tekstilde ‘start-up avı’

    Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) tarafından 22-23 Ekim tarihlerinde Bursa’da gerçekleştirilecek olan 11. Uluslararası Ar-Ge Proje Pazarı kapsamında düzenlenen Techxtile start-up challenge programına başvurular başladı.

    Tekstilde ‘start-up avı’

    Tekstil alanında ihracatta katma değerin artırılması, yeni teknoloji ve metotların üretim süreçlerine kazandırılması, yenilikçi ürünler tasarlanması, yeni girişimci ve tasarımcıların teşvik edilmesi ve üniversite-sanayi işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen Techxtile Start-Up Challenge programına başvurular, 11 Eylül Çarşamba gününe kadar devam edecek. 

    Büyük ödül var

    Finale kalan finalistler, Milano’da 10 gün sürecek Kuluçka ve Hızlandırıcı Programa katılım, bir yıl süresince profesyonel mentorluk desteği, ULUKOZA programı ile 200 bin TL TÜBİTAK hibesine hak kazanma fırsatı, yüzde 100 firma kuruluş desteği gibi ödüllerin sahibi olmaya hak kazanacak.

     

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