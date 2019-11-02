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    HaberlerEkonomiTekstile özgün tasarım şart
    02.11.2019 - 07:50 | | Aylin Rana Aydin

    Tekstile özgün tasarım şart

    Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (ATHİB) Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması Yürütme Kurulu Başkanı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili Zeki Kıvanç, tüketici tercihlerine göre üretim yapmanın önemine değinerek, tüketicilerin özgün tasarıma ihtiyacı olduğunu söyledi.Bu yıl 8’incisi düzenlenen ATHİB Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması’nda yaratıcı ve yenilikçi tasarımlar ödüllendirildi.

    Tekstile özgün tasarım şart

    ‘Kendi temanı kendin belirle’ mottosuyla düzenlenen yarışmanın ödül töreninin açılış konuşmalarını Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay ve ATHİB Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması Yürütme Kurulu Başkanı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili Zeki Kıvanç yaptı.

    Yeni moda trendleri

    Yarışma, ATHİB bünyesinde faaliyet gösteren firmaların tasarım kapasitelerinin yükseltilmesi ve katma değerli üretimin artırılması, genç tasarımcıların sektöre kazandırılması amacıyla düzenleniyor. Açılışta konuşan Zeki Kıvanç, günümüzde moda sektöründe en önemli trendlerin başında kişiye özel tasarımların geldiğini belirtti.

    Artık dev fabrikalar yapmanın yeterli olmadığını söyleyen Kıvanç, “Bu fabrikaların tüketici tercihlerine göre üretim yapmasını sağlamak gerekiyor. Özgün tasarımlar yapmak, tüketiciyi iyi tanımak, tüketicinin ruhuna dokunmasını bilen tasarımlar yapmaya ihtiyaç var” dedi.

    10.3 milyar $

    Kıvanç, bölgedeki firmaların tasarım kültürünü benimsemelerini istediklerini kaydederek, bugüne kadar düzenlenen 7 yarışmayla 700’e yakın tasarımcıyı sektörle buluşturduklarını söyledi.

    Dünyada toplam tekstil ihracatının 341.7 milyar dolar olduğunu söyleyen Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, “Türkiye’nin toplam tekstil ihracatında 10.3 milyar dolarla yüzde 3 pay alıyor. Tüketicilerin tercih ve taleplerine göre tasarım yapabilecek potansiyele sahibiz. Türkiye moda ve markasıyla Fransa ve İtalya gibi olmalı” dedi.

    Unutuş Nehri ve Lethe

    Birinci Sedef Sena Güler, tasarımındaki ilham kaynağını, şöyle anlattı:

    “Tasarımımda ilhamımı mitolojik öykü Unutuş Nehri ve bu nehre girme cesareti gösteren Lethe karakterinden aldım. Geçmişi unutmaya hazır biri nehre
    girdiğinde nehir kişiye yaşadığı acıları unutturur ve özünü yeniden hatırlamasını sağlar. Sedefli ipliklerin parıltılarıyla, beyaz ve krem tonlarıyla tasarımımda bunu aktardım.”

    Tekstile özgün tasarım şart



    Yurtdışı eğitim imkânı

    Yarışmada Unutuş Nehri ve Lethe’nin buluşmasını anlatan mitolojik hikayeden ilham alan Sedef Sena Güler’in tasarımı birinci olurken, ikinci Serdar Akyüz, üçüncü Maide Özer oldu. LC Waikiki özel ödülünü ise Beyaz Atman ve Aykut Alcı aldı. Yarışmada birinci 25 bin TL, ikinci 20 bin TL, üçüncü de 15 bin TL para ödülü kazandı. İlk 3 tasarımcı yurtdışında eğitim de alacak.

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