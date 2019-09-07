Tekstilin Silikon Vadisi Bursa olsun

Bursa’yı dünya tekstil ve hazır giyim endüstrisinin Silikon Vadisi yapmayı hedefleyen etkinlik, 22-23 Ekim’de Bursa’da düzenlenecek. Başvuruların 11 Eylül’e kadar devam edeceği etkinlikte, dereceye giren projeleri uluslararası ticarete kazandıracak ödüller dağıtılacak.

Organizasyonun tanıtım toplantısı UTİB Başkanı Pınar Taşdelen Engin’in ev sahipliğinde Ventures & Mentors League CEO’su Ufuk Batum ve BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim katılımıyla gerçekleştirildi. Engin, başvuran tüm projelere girişimcilik ve inovasyon eğitimi verileceğini belirtti.

Yarışmada yerli - yabancı 18 proje arasında 6 finalist ödül almaya hak kazanacak. Finale kalan finalistler, Milano’da girişimcilik programına katılım gibi ödüllerin sahibi olacak.

Ar-Ge yatırımları devam ediyor

Ar-Ge yatırımlarının hız kesmeden devam ettiğini söyleyen Pınar Taşdelen Engin, “2009 yılından bu yana düzenlenen etkinlik başka sektörlere rol model oldu. Bugüne kadar gelen yaklaşık 2 bin 300 projenin yüzde 3’ü üretim sürecine girdi” dedi.