Tekstilin Silikon Vadisi Bursa olsun
Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) tarafından Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) işbirliğinde tekstil ihracatında katma değerin artırılması, yeni teknoloji ve metotların üretim süreçlerine kazandırılması, yeni girişimci ve tasarımcıların teşvik edilmesi amacıyla Techxtile Start-Up Challenge etkinliği düzenlenecek.
Bursa’yı dünya tekstil ve hazır giyim endüstrisinin Silikon Vadisi yapmayı hedefleyen etkinlik, 22-23 Ekim’de Bursa’da düzenlenecek. Başvuruların 11 Eylül’e kadar devam edeceği etkinlikte, dereceye giren projeleri uluslararası ticarete kazandıracak ödüller dağıtılacak.
Organizasyonun tanıtım toplantısı UTİB Başkanı Pınar Taşdelen Engin’in ev sahipliğinde Ventures & Mentors League CEO’su Ufuk Batum ve BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim katılımıyla gerçekleştirildi. Engin, başvuran tüm projelere girişimcilik ve inovasyon eğitimi verileceğini belirtti.
Yarışmada yerli - yabancı 18 proje arasında 6 finalist ödül almaya hak kazanacak. Finale kalan finalistler, Milano’da girişimcilik programına katılım gibi ödüllerin sahibi olacak.
Ar-Ge yatırımları devam ediyor
Ar-Ge yatırımlarının hız kesmeden devam ettiğini söyleyen Pınar Taşdelen Engin, “2009 yılından bu yana düzenlenen etkinlik başka sektörlere rol model oldu. Bugüne kadar gelen yaklaşık 2 bin 300 projenin yüzde 3’ü üretim sürecine girdi” dedi.