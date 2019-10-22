Telefon kapalıyken bile konuşturuyor

Kullanıcılar, şarjları olmadığı zaman ya da telefonları kapalı olduğunda web üzerinden sesli ve görüntülü görüşme yapabilecek, acil durumlarda kesintisiz iletişime BiP üzerinden erişebilecek.

40 milyon kullanıcı

Tek yapmaları gereken ise web.bip.com adresinden giriş yapmaları ve telefonları üzerinden kullandıkları BiP uygulamasına bilgisayarlarından ya da tabletlerinden erişmeleri. Sonrasında ise BiP üzerinden hem mesajlaşıp hem de sesli ve görüntülü görüşme yapabilecekler.

192 ülkede, 40 milyondan fazla kullanıcının indirmiş olduğu BiP, dünyadaki benzer uygulamalarla aynı platformda küresel ölçekte rekabet ediyor. Rakiplerinden farklı olarak daha önce geliştirdiği, 106 farklı dilde anlık çeviri özelliği, kaybolan mesajlaşma, 10 kişiye kadar grup görüntülü görüşme, mesaj gönderir gibi hızlı ve güvenli para transferi, iki telefon numarasını tek telefonda kullanmayı sağlayan İkinci Numaram BiP’te gibi özellikleriyle global oyunculardan ayrışıyor.

BiP’te, web üzerinden sesli ve görüntülü arama özelliği de dünyaya açılarak bir ilke imza atıyor. Acil durumlarda yaşanacak operatör şebeke yoğunluğunda da tüm operatör abonelerine hem mobil hem de web ile data üzerinden ulaşma imkanı tanıması ile de Türkiye’nin en güçlü seçeneği olarak öne çıkıyor.