‘Telefonsuzluk korkusuna artık yeni isim vereceğiz’

Türkiye Bilişim Derneği’nce düzenlenen ve kamuda dijital dönüşümün ele alındığı Kamu-BİB’22 ve BİMY’26 Teknolojiler Zirvesi’nde konuşan Koç, “Bir konuşmacımız, ‘teknoloji bağımlılığı’ dedi, biz ona artık ‘teknoloji bağımlılığı’ demiyoruz. Yeni tabirler kullanmaya başlayacağız. Kullanılan terimlerin hepsi ‘fomo’ ve ‘nomofobia’ gibi bunlar hep İngilizce terimler. Bunları artık Türkçeleştireceğiz. Fomo, insanların artık sosyal medyada paylaşım yapamadıkları zaman kendilerini kötü hissetme problemine, nomofobia ise telefonsuzluk korkusu mu dersiniz ne dersiniz bilmiyorum ama bunlara deniliyor. Ancak artık yeni bir isim bulmamız gerekiyor. Bu iki konuya artık teknoloji bağımlılığı demek yerine sorun odaklı bakıp sorunu çözmeye yöneleceğiz” dedi.



Koç, veri sözlüğü oluşturularak Türkiye’nin veri standardına kavuşturulmasına yönelik çalışmalar olduğunu anlattı.



Ulusal Yapay Zeka



Koç, “Ulusal Yapay Zeka Stratejimizi hazırlamaktayız. Bu stratejide ülkemizdeki mevcut durum ortaya konularak kritik alanlar belirleniyor. Siber güvenlikte caydırıcı olmanın yolu mevcut değerlere eşdeğer milli çözümler üretmekten geçiyor. Yeni analiz yöntemleri ile beraber zafiyet alanlarını erken tespit etmek ve doğru politikalar uygulamaktan geçiyor” ifadesini kullandı.



Koç, siber güvenlik alanı kapsamında yerli ve milli IP kripto cihazının kullanılmasına yönelik pilot çalışmayı tamamladıklarını da sözlerine ekledi.





130 milyar liralık sektör



Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, son 5 yılda bilişim sektöründe pazar büyümesinin yüzde 17 olarak gerçekleştiğini, sektörde 140 bin istihdama ulaşıldığını ve bilişim sektörü büyüklüğünün 130 milyar lira olduğunu kaydetti. Kacır, “Yazılımcı sayımızı 2023’e geldiğimizde 500 binlere çıkarmalıyız, rekabet içerisinde olduğumuz ülkelerde bu sayı 900 binlere ulaşmış durumda, biz de şu an 140 binlerde” diye konuştu.



Kacır ayrıca, Sanayileşme İcra Kurulu oluşturmak için çalışmaların başladığını da söyledi.



Güçlü eğitim altyapısı

Türkiye Bilişim Derneği Başkanı Rahmi Aktepe, “Endüstri 4.0 perspektifinden bakıldığında bugünün iş dünyasında vasıflı ve vasıfsız şeklinde en basit iki gruba ayrılan işgücünde dijital bileşenler insanın vasıfsız işgücü özelliklerinin yerine geçecek. Bu dinamizmle, insana sağlanan işgücü pozisyonu bugünkünden çok daha farklı olacak. Artık inisiyatif taşıma, sezgisel davranabilme gibi özellikleri de kapsayan yüksek vasıflı bir işgücü talebi söz konusu. Bu talebi ancak güçlü bir eğitim altyapısıyla çözebiliriz. Bu konunun üzerinde hızla ve dikkatle çalışmak zorundayız” dedi.