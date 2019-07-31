BKM aÃ§Ä±klamasÄ±na gÃ¶re, Ã¶demelerin Ã§ok daha hÄ±zlÄ± ve kolay yapÄ±lmasÄ±na olanak saÄŸlayan temassÄ±z Ã¶demelere gÃ¶sterilen ilgi ve gÃ¼ven giderek artÄ±yor.

1 AÄŸustos 2019 itibarÄ±yla alÄ±ÅŸveriÅŸlerde kartlar ve mobil cihazlarla yapÄ±lan temassÄ±z Ã¶demeler limiti 90 liradan 120 liraya yÃ¼kseltilecek. TemassÄ±z Ã¶demeler 120 liraya kadar ÅŸifresiz, bu tutar Ã¼zerinde ise ÅŸifreli olarak yapÄ±labilecek.Â

- "UlaÅŸÄ±m ile akaryakÄ±t sektÃ¶rlerinde temassÄ±z iÅŸlem adedi arttÄ±"Â

AÃ§Ä±klamada gÃ¶rÃ¼ÅŸlerine yer verilen BKM Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Celal CÃ¼ndoÄŸlu, son bir yÄ±lda en Ã§ok temassÄ±z iÅŸlem yapÄ±lan sektÃ¶rleri paylaÅŸtÄ±.Â

CÃ¼ndoÄŸlu, "En Ã§ok temassÄ±z iÅŸlem yapÄ±lan sektÃ¶rler sÄ±rasÄ±yla market, yemek, gÄ±da, ulaÅŸÄ±m ve akaryakÄ±t. GeÃ§en yÄ±l Ã¶zellikle ulaÅŸÄ±m ve akaryakÄ±t sektÃ¶rlerinde temassÄ±z iÅŸlem adetlerinin arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bÃ¶ylelikle bu iki sektÃ¶rÃ¼n en Ã§ok temassÄ±z iÅŸlem yapÄ±lan ilk 5Â sektÃ¶r arasÄ±nda yerlerini aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶zlemliyoruz." ifadelerini kullandÄ±.Â

Ã–zellikle 120 lira altÄ± ÅŸifresiz yapÄ±labilen temassÄ±z Ã¶demeler ile kart kullanÄ±cÄ±larÄ±nÄ±n ve iÅŸ yerlerinin Ã¶deme sÃ¼reÃ§lerinin Ã§ok daha hÄ±zlÄ± ve kolay hale geleceÄŸini aktaran CÃ¼ndoÄŸlu, "Limitin yÃ¼kseltilmesi, kullanÄ±cÄ±larÄ±n hayatÄ±nÄ± daha da kolaylaÅŸtÄ±racak ve market alÄ±ÅŸveriÅŸi gibi kÃ¼Ã§Ã¼k Ã¶lÃ§ekli harcamalarda kullanÄ±lan temassÄ±z Ã¶deme Ã¶zelliÄŸinin diÄŸer sektÃ¶rlere de yayÄ±lmasÄ± saÄŸlanacak." deÄŸerlendirmesinde bulundu.Â

- "GÃ¼nlÃ¼k temassÄ±z iÅŸlem adedi 1 milyonu geÃ§ti"

Celal CÃ¼ndoÄŸlu, Mart 2019Â sonu itibarÄ±yla gÃ¼nlÃ¼k 1 milyon seviyesinde olan temassÄ±z iÅŸlemin yÃ¼zde 30 artÄ±ÅŸla haziran sonunda 1,3 milyon adede, aylÄ±k temassÄ±z iÅŸlem cirosunun da yÃ¼zde 26 artÄ±ÅŸla 1,3 milyar liraya ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.Â

3 ay gibi kÄ±sa bir sÃ¼rede gÃ¶zlemlenen bu artÄ±ÅŸlarÄ±n, kart kullanÄ±cÄ±larÄ±nÄ±n ve iÅŸ yerlerinin temassÄ±z Ã¶demelere olan gÃ¼veninin her geÃ§en gÃ¼n arttÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Ã¶nemli bir gÃ¶stergesi olduÄŸunu vurgulayan CÃ¼ndoÄŸlu, "AyrÄ±ca, nakit ile yapÄ±lan Ã¶demeler ortalama 16 saniye, temassÄ±z kartlarla yapÄ±lan Ã¶demeler ise 9 saniye sÃ¼rÃ¼yor. DolayÄ±sÄ±yla temassÄ±z Ã¶demeler hÄ±z aÃ§Ä±sÄ±ndan sunduÄŸu avantaj nedeniyle de kart kullanÄ±cÄ±larÄ± ve iÅŸ yerleri tarafÄ±ndan tercih ediliyor." ifadelerini kullandÄ±.Â

- Her 10 kredi kartÄ± iÅŸleminden biri temassÄ±zÂ

BKM verilerine gÃ¶re, cÃ¼zdanlardaki her 2 kredi kartÄ±ndan biri temassÄ±z Ã¶zelliÄŸi taÅŸÄ±yor. Bu verinin alÄ±ÅŸveriÅŸlere de yansÄ±dÄ±ÄŸÄ± gÃ¶zlemleniyor. Buna gÃ¶re, yÃ¼z yÃ¼ze yapÄ±lan her 10 kredi kartÄ± iÅŸleminden yaklaÅŸÄ±k biri temassÄ±z olarak gerÃ§ekleÅŸtiriliyor. Ä°ÅŸ yerlerinin de temassÄ±z Ã¶demelere olan ilgisi artÄ±yor. Haziran 2019 verilerine gÃ¶re, her 5 iÅŸ yerinin 3â€™Ã¼nde temassÄ±z Ã¶deme kabul edilebiliyor.Â

- Mobil cihazlarla temassÄ±z yapÄ±lan alÄ±ÅŸveriÅŸ tutarÄ± 52 milyon TLâ€™yi geÃ§ti

Sadece kartlarla deÄŸil, mobil cihazlarla yapÄ±lan temassÄ±z iÅŸlem adedinde de artÄ±ÅŸ gÃ¶zlemleniyor. BKM verileri, 2019'un ilk 6 ayÄ±nda 1,2 milyon adet mobil temassÄ±z iÅŸlem yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu rakamÄ±n geÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± dÃ¶nemine gÃ¶re 2 kat arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶steriyor. Bu yÄ±lÄ±n baÅŸÄ±ndan bu yana mobil cihazlarla temassÄ±z olarak yapÄ±lan alÄ±ÅŸveriÅŸ tutarÄ±nÄ±n ise 52 milyon TLâ€™yi geÃ§tiÄŸi gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.Â Â