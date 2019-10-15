‘Temel felsefemiz sürdürülebilirlik’

“Grubun en iyi terapistlerini bir takvim çerçevesinde misafirlerimizle buluşturan özel programı, spa’da uygulanan holistic anti-aging ve watsu gibi nadir terapiler uyguluyoruz. Ege’nin en özel koylarında konumlanan üç kum plajımız var. Organik bahçemiz ve bahçeden toplanan mahsüllerle hazırlanan nefis ve sağlıklı yemekler servis ediyoruz. Misafirlerimizin hem kendileri, hem çevreleri, hem de doğayla yeniden bağ kurmalarına olanak sağlıyoruz. Bu anlamda ünlü Fransız seyahat dergisi Hotel and Lodge Magazine tarafından düzenlenen otel ödüllerinde 2019’un en iyi resort oteli ödülüne, yine İngiliz lüks yaşam stili dergisi LUX Life tarafından da Türkiye’nin en iyi wellness oteli ödülüne layık görüldük.”

Otel bünyesinde 6 süit, 75 oda ve 66 yamaç villası olmak üzere toplam 141 oda bulunuyor. 175, 185 ve 250 metrekarelik 3 veya 5 yatak odalı rezidans’ta da konaklama alternatifi yer alıyor.