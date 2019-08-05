BİST99.640-0,04EURO6,190,35USD5,560,07ALTIN260,421,16
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomiTemmuz ayının zam şampiyonu turlar oldu
    05.08.2019 - 10:48| AA

    Temmuz ayının zam şampiyonu turlar oldu

    Tüketici fiyatları bazında temmuzda bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı yüzde 29,18 ile yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar oldu.

    Temmuz ayının zam şampiyonu turlar oldu

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, fiyat artışında yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turları, yüzde 15 ile elektrik ücreti, yüzde 12,74 ile genç odası takımı izledi.

    Temmuzda fiyatı en çok artan diğer ürünler arasında yüzde 12,43 ile yemek odası takımı, yüzde 12,04 ile tek kişilik yatak, yüzde 11,81 ile bira, yüzde 11,67 ile toz şeker, yüzde 11,41 ile oturma odası takımı, yüzde 10,88 ile benzinli otomobil ve yüzde 10,55 ile dizel otomobil yer aldı.

    En çok karpuz ucuzladı

    Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 27,91 ile karpuzda gerçekleşti. Bunu yüzde 25,87 ile patlıcan, yüzde 23,34 ile salatalık, yüzde 15,92 ile taze fasulye, yüzde 14,36 ile kabak, yüzde 11,89 ile şeftali, yüzde 11,45 ile kuru soğan, yüzde 7,68 ile patates, yüzde 7,38 ile çocuk için elbise ve yüzde 7,06 ile tavuk eti takip etti.

     

    Hesap hareketleri incelenince skandal ortaya çıktı! 4 yılda 20 milyon lira...Adana merkezli iki ilde 15 zanlıdan 2'sinin tutuklandığı tefecilik operasyonunda bazı şüphelilerin banka hesaplarından son 4 yılda yaklaşık 20 milyon liralık işlem yapıldığı belirlendi.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Yaralı Kuşlar yeni bölüm fragmanı! Tekin ve Levent...

    Yaralı Kuşlar yeni bölüm fragmanı! Tekin ve Levent...

    Camide uzanma numarası yaptı, uyuyan şahsın telefonunu böyle çaldı

    Camide uzanma numarası yaptı, uyuyan şahsın telefonunu böyle çaldı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan minik Zeynep'e ilaç müjdesi!

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan minik Zeynep'e ilaç müjdesi!

    Sulama kanalına uçtu!

    Sulama kanalına uçtu!

    Sıradaki Haber