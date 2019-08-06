Temmuzda en çok meyve ihraç edildi

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nejdat Sin, temmuz ayı ihracatındaki artışa en büyük katkıyı sağlayan alt ürün grubunun değerde yüzde 31 artış göstererek 106 milyon dolara ulaşan taze meyve ürün grubu olduğunu belirtti. Sin, bu ürün grubunu, 24 milyon dolarla taze sebzenin takip ettiğini ifade etti.

Ocak-temmuz dönemi ihracat rakamlarını da değerlendiren Sin, “Ocak-temmuz dönemi yaş meyve sebze ihracat rakamlarına baktığımızda ilk sırada yüzde 43 payı ile 467 milyon dolar değerindeki taze meyve ürün grubu, ikinci sırada değerde yüzde 33’lük payı ile 365 milyon dolar değerindeki taze sebze ürün grubu bulunuyor” ifadesini kullandı.