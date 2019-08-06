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    HaberlerEkonomiTemmuzda en çok meyve ihraç edildi
    06.08.2019 - 08:21| EKONOMİ SERVİSİ

    Temmuzda en çok meyve ihraç edildi

    Türkiye’nin yaş meyve ve sebze ihracatı temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine oranla miktarda yüzde 12, değerde ise yüzde 27 arttı. Akdeniz Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliğinden yapılan açıklamaya göre, ihracat geçen yılın aynı ayına göre miktarda yüzde 12, değerde ise yüzde 27 artış göstererek 132 milyon dolara yükseldi.

    Temmuzda en çok meyve ihraç edildi

    Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nejdat Sin, temmuz ayı ihracatındaki artışa en büyük katkıyı sağlayan alt ürün grubunun değerde yüzde 31 artış göstererek 106 milyon dolara ulaşan taze meyve ürün grubu olduğunu belirtti. Sin, bu ürün grubunu, 24 milyon dolarla taze sebzenin takip ettiğini ifade etti.

    Ocak-temmuz dönemi ihracat rakamlarını da değerlendiren Sin, “Ocak-temmuz dönemi yaş meyve sebze ihracat rakamlarına baktığımızda ilk sırada yüzde 43 payı ile 467 milyon dolar değerindeki taze meyve ürün grubu, ikinci sırada değerde yüzde 33’lük payı ile 365 milyon dolar değerindeki taze sebze ürün grubu bulunuyor” ifadesini kullandı.

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