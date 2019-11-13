Termik santralde enerji denklemi

Muhalefet partileri söz konusu teklif maddesini “çevre katliamına 2.5 yıl daha göz yumulması” olarak nitelendirip eleştirdi. AK Parti kurmayları ise, yaklaşık 10 bin kişinin işsiz kalmasını ve enerji ihtiyacı açığı oluşmasını önleyeceğini vurgulayarak kapatma yaptırımını kademelendiren düzenlemeyi ısrarla savunuyor.

Kanun teklifinin bu hafta Meclis Genel Kurulu’nda görüşmelerine başlanacak.



2.5 yıl ek süre



Söz konusu madde ikisi kamuya 11’i özel sektöre ait 13 termik santrale, belli şartlarla çevre mevzuatına uyum konusunda 30 Haziran 2022’ye kadar 2.5 yıl ek süre verilmesini düzenliyor. AK Parti kurmayları, söz konusu termik santrallerin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 18’ini karşıladığını, doğrudan kapatma yerine kademeli bir kapatma sürecinin ülke menfaate daha uygun olacağını ifade etti.



150 milyon dolar



Çevre mevzuatına uyum maliyetinin 150 milyon dolar civarında olduğuna dikkati çeken AK Parti kurmayları, “30 Haziran 2020’ye kadar çevresel yatırımlar için yapım sözleşmesini imzalamamış ve iş yapım planını bakanlığa sunmamış olanlar süre uzatımından yararlanamayacak. Çevre Bakanlığı 4 ayda bir denetim yapacak” vurgulamasını yaptı.

6 yıllık tartışma



2013 yılında özelleştirilen santrallere, çevre yatırımlarını tamamlamaları için 2018’e kadar süre tanındı. Anayasa Mahkemesi süreyi uzun bularak yasa maddesini iptal etti. 2016’da çevre mevzuatına uyum için verilen süre 31 Aralık 2019’a uzatıldı. Tarih yaklaşırken, 2 yıl ek süre verilmesine ilişkin düzenleme Meclis gündemine getirildi. Partilerin mutabakatıyla süre uzatımının gündeme gelmeyeceği yönünde açıklamalar yapıldı. Ancak son viraja girilirken yeniden 2.5 yıllık ek süre getiren öneri torba teklifle Meclis’e sunuldu.