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    HaberlerEkonomi Haberleri Termo Teknik’te yatırıma devam
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    29.12.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Termo Teknik’te yatırıma devam

    Termo Teknik Türkiye Satış ve Pazarlama Müdürü Salim Çetinkurşun, kalite ve kapasite artırma konusundaki çalışmalara odaklandıklarını, yatırımlarının süreceğini bildirdi.

    Termo Teknik’te yatırıma devam

    Çetinkurşun, “Yenilenmede elbette iştiraki olduğumuz Stelrad Radiators Group’un (SRG) standartlarını yukarıya taşımasının etkisi çok büyük. Uzun vadede hem ihracat hem de iç piyasaya sunduğumuz ürün ve hizmet kalitesinin artmasında fabrikamızın daha verimli çalışması etkili olacak” dedi. Çetinkurşun, yeni Enerji Yönetmeliği’nin (ErP) enerji verimliliğini öncelediğini, bu kapsamda LOGIC Premix yoğuşmalı kombiyi ve Silüet serisini öne çıkaracaklarını söyledi.

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