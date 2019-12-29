29.12.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ
Termo Teknik’te yatırıma devam
Termo Teknik Türkiye Satış ve Pazarlama Müdürü Salim Çetinkurşun, kalite ve kapasite artırma konusundaki çalışmalara odaklandıklarını, yatırımlarının süreceğini bildirdi.
Çetinkurşun, “Yenilenmede elbette iştiraki olduğumuz Stelrad Radiators Group’un (SRG) standartlarını yukarıya taşımasının etkisi çok büyük. Uzun vadede hem ihracat hem de iç piyasaya sunduğumuz ürün ve hizmet kalitesinin artmasında fabrikamızın daha verimli çalışması etkili olacak” dedi. Çetinkurşun, yeni Enerji Yönetmeliği’nin (ErP) enerji verimliliğini öncelediğini, bu kapsamda LOGIC Premix yoğuşmalı kombiyi ve Silüet serisini öne çıkaracaklarını söyledi.
Bebeğin babası çıkınca cinsel saldırıdan tutuklandıSamsun'da zihinsel engelli L.M.'ye (31) cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Süleyman G. (57), yapılan DNA incelemesinde, mağdurun dünyaya getirdiği 3 aylık bebeğin babası çıktı. Yeniden gözaltına alınan şüpheli, 'cinsel saldırı' suçundan tutuklandı.