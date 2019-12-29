Termo Teknik’te yatırıma devam

Çetinkurşun, “Yenilenmede elbette iştiraki olduğumuz Stelrad Radiators Group’un (SRG) standartlarını yukarıya taşımasının etkisi çok büyük. Uzun vadede hem ihracat hem de iç piyasaya sunduğumuz ürün ve hizmet kalitesinin artmasında fabrikamızın daha verimli çalışması etkili olacak” dedi. Çetinkurşun, yeni Enerji Yönetmeliği’nin (ErP) enerji verimliliğini öncelediğini, bu kapsamda LOGIC Premix yoğuşmalı kombiyi ve Silüet serisini öne çıkaracaklarını söyledi.