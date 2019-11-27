Tesa Türkiye’deki 25. yılını kutluyor

125 yıllık geçmişi olan ve 100’ün üzerinde ülkede faaliyet gösteren Tesa Bant, dünya genelinde 4.900’den fazla çalışanı, 7 bölgesel yönetim merkezi, 14 üretim tesisi, 500’den fazla Ar-Ge çalışanı ve 7.000’in üzerindeki ürün çeşitliliğiyle hizmet veriyor.



Kuruluşun Türkiye Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Mete Konuralp, “Son yıllarda ülkemizin de yer aldığı Doğu Avrupa bölgesi tesa açısından giderek önem kazandı. Ülkemiz de Doğu Avrupa, Türk Cumhuriyetleri ve Orta Doğu pazarlarına yakın konumu sayesinde bu coğrafyada anahtar rol üstleniyor” diye konuştu.