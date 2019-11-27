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    27.11.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Tesa Türkiye’deki 25. yılını kutluyor

    Kendinden yapışkanlı ürün ve çözümler sunan marka Tesa Bant, Türkiye’deki 25’inci yılını kutluyor. Türkiye’yi, Doğu Avrupa Bölgesi içerisinde önemli büyüme noktalarından biri olarak seçen kuruluş, Türk Cumhuriyetlerine ihracatı da Türkiye üzerinden yürütüyor.

    Tesa Türkiye’deki 25. yılını kutluyor

    125 yıllık geçmişi olan ve 100’ün üzerinde ülkede faaliyet gösteren Tesa Bant, dünya genelinde 4.900’den fazla çalışanı, 7 bölgesel yönetim merkezi, 14 üretim tesisi, 500’den fazla Ar-Ge çalışanı ve 7.000’in üzerindeki ürün çeşitliliğiyle hizmet veriyor.

    Kuruluşun Türkiye Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Mete Konuralp, “Son yıllarda ülkemizin de yer aldığı Doğu Avrupa bölgesi tesa açısından giderek önem kazandı. Ülkemiz de Doğu Avrupa, Türk Cumhuriyetleri ve Orta Doğu pazarlarına yakın konumu sayesinde bu coğrafyada anahtar rol üstleniyor” diye konuştu.

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