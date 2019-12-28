Tesisler dolup taşacak

Turizmde yükselen ivme kıyılardan başlarken Türkiye’nin hemen hemen her ili bu artıştan artık pay almaya başladığı bir süreç yaşıyor. Turizmin ülke geneline yayılması ve 12 ay boyunca devam etmesi için çalışmalarını sürdüren hükümet ve turizm paydaşları, bu gelişmelerin 2020’de daha çok hissedileceğini belirtiyor.

Yeni sezon için beklenen turist artışı, bu dönemde de kıyı otellerinin yılı yüksek doluluk oranlarıyla geçirmesinde önemli katkı verecek. Küçüklü büyüklü pek çok tesis, doluluklarını artırırken gelirlerinde de daha iyi bir yıl geçirmeyi hedefliyor.

Yeni yılda şehir otellerindeki doluluk ve fiyat artışı da önemli bir iyileşmeyi devam ettirecek. Özellikle İstanbul’un bu doluluk ve artıştan payına düşeni alması, onlarca milletten turisti çeşitli merkezlerinde ağırlaması bekleniyor.

Gelir artıyor

Türkiye Otelciler Birliği’nin (TÜROB) ilettiği verilere göre, Türkiye’nin ortalama dolulukları Ocak-Ekim 2019 döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2.6 artışla yüzde 68.5’e, oda fiyatları yüzde 11.2 artışla 79.5 euro’ya, oda gelirleri yüzde 14 artışla 54.1 euro’ya yükseldi. Ocak-Ekim 2019’da Avrupa destinasyonları doluluk ortalaması yüzde 73.3, ortalama oda fiyatı 114.4 euro oldu.

İstanbul’da Ocak-Ekim 2019 dönemine doluluk oranı yüzde 4.5 artışla yüzde 71.8’den yüzde 75.1’de, ortalama günlük satılan oda bedeli yüzde 10.2 artışla 82.7 euro’dan 91.2 euro’ya, oda başı elde edilen gelir yüzde 15.1 artışla 59.4 euro’dan 68.4 euro’ya yükseldi.

İstanbul hem aylık bazda, hem de ilk 10 ayda doluluk oranında ortalama üstündeyken, oda fiyatlarında Avrupa ortalamasının yaklaşık yüzde 20 gerisinde kaldı.

Nüfusundan fazla turist ağırlıyor

Sofitel İstanbul Taksim Genel Müdürü Soner Metin, İstanbul’un bu yıl ilk defa nüfusundan daha fazla turisti ağırladığına tanık olunacağını vurgularken, aynı zamanda İstanbul’un dünya turizminde en fazla ziyaret edilen şehirler listesinde 8’inci sırada yer aldığını hatırlattı. Metin, “Gelir sıralamasında ise 8.2 milyar dolar ile 20 şehir arasında 15’inci durumda. Şehrimizin daha büyük bir potansiyele sahip olduğunu biliyoruz, İstanbul ölçeğindeki bir şehir nüfusunun 2-3 katı turist çekebilir. Ülkemizde huzur ve güven ortamının devam ettiği sürece 2020 ve devam eden yıllarda bu rakamın da ötesine geçileceğini öngörüyoruz” dedi.

‘Nitelikli’ atak

Maliyet odaklı turizmden gelir odaklı turizme yönelmenin sektöre büyük bir katma değer sağlayacağına dikkat çeken Metin, “Şehre gelen nitelikli turist sayısını ve kişi başına düşen harcama tutarını artırmaya odaklanmalıyız. Taksim Meydanı’ndaki lüks uluslararası marka olan Sofitel İstanbul Taksim, nitelikli turist sayısına katkı sağlayacak. Yerli ve yabancı misafirlerimizin yüzde 30 ve yüzde 70 oranlarında dağılım göstereceğini söyleyebiliriz” dedi.

İzmir’e yurtdışından direkt uçuş artmalı

Şehir otellerindeki gelişmelerden İzmir otelleri de son yıllarda aldığı payı artırıyor. Şehir, hem merkezinde, hem de ilçelerinde büyük bir turizm hareketi yaşatıyor. Kaya İzmir Thermal & Convention Otel Müdürü İsa Erdem, İzmir’e 2019’un dokuzuncu ayında gelen toplam ziyaretçi sayısının 2018’e göre yüzde 23 arttığını belirtirken, 2020 rezervasyonlarında ise şimdiden önemli bir ivme kaydedildiğini söyledi. Erdem, “Havayolu ulaşımı turizmin gelişmesinde ve turist akışının sağlanmasında önemli bir faktör. Havayolları şirketlerinin İzmir’e direkt uçuşlarının çok sık olmaması, şehrimizi tercih edecek yerli ve yabancı misafirler adına olumsuzluk oluşturuyor. Ulaşım ağı geliştirilmeli” dedi.

Erdem, İzmir bölgesine 2019’da en çok Almanya, İngiltere, Hollanda, İran ve Irak’tan turist geldiğini söyledi.

75 milyon turiste doğru adım adım...

Türkiye turizminin dünyadaki en büyük markalarından Antalya aralıksız büyüyor. Concorde Hotels & Resorts Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Yağcı, Antalya’da yaz döneminde turizmcileri memnun eden bir büyüme ivmesi yakaladıklarını vurgularken, şu değerlendirmeleri yaptı:

“Kış sezonunda da bu büyümeyi devam ettirmeyi hedefliyoruz. Turizmdeki hedeflerimiz doğrultusunda büyüme trendinin devam etmesi çok önemli. Antalya için yıl sonuna kadar 16 milyon turist hedefliyoruz. 2019 yılını 50 milyonu aşan bir turist sayısıyla kapatacağımızı öngörüyoruz. 2023’teki hedef 75 milyon turisti ülkemize getirmek, 65 milyar dolarlık gelir oluşturmak. Önümüzdeki yıllarda 75 milyon turisti görebiliriz.”

Yeni pazarlar artıyor

Ela Quality Belek Resort Hotel Genel Müdürü Ufuk Gezgin, büyüme beklentilerinin 2020 için yüzde 10/12 arasında olduğunu kaydederken, bu kapsamda Antalya’da turist sayısının 17 milyona yaklaşmasını beklediklerini söyledi. Gezgin, “15 milyon turistin geldiği Antalya’da 5.5 milyonu Rus, 3 milyona yakınını ise Almanlar oluşturuyor. Bu, toplam gelen turist sayısının yüzde 50’sinden fazlasını teşkil ediyor. Turizmciler olarak alternatif pazarlar ürettik. Gelişmekte olan ülkeler statüsünde çıkıp gelişmiş ülkeler statüsüne ulaşan Polonya bunun en büyük örneği. Buna ek olarak yeni pazarımız olan Ukrayna umut veriyor. Bir sıralama yaparsak öncelikli en güçlü pazarımız Rusya, Almanya, Ukrayna, Polonya ve İngiltere diyebiliriz” dedi.

Romanya’yı da sürpriz artış yapacak pazar olarak tanımladıklarını anlatan Gezgin, Balkanlardan da artış beklediklerini dile getirdi.

İç pazarı büyütecek

Dış pazarın yanında iç pazara da büyük önem verdiklerini anlatan Gezgin, “Bu sene iç pazarı daha da geliştireceğiz. 2019’da Ela Qualitiy Resort olarak rekor bir yıl yaşadık. 2020’de de bu büyüme trendini devam ettireceğiz. Yüzde 15 ile 20 arasında büyüme hedefliyoruz” dedi.

Yüzde 20 büyüme

Kaya Palazzo Belek Otel Genel Müdürü Alper Türlü, 2018 ocak-kasım döneminde Antalya’da 12 milyon 514 bin turist ağırladıklarını anlatırken, 2019’un aynı döneminde yüzde 17 artışla 14 milyon 680 bin turist sayısına ulaşıldığını söyledi. 2020’de ise bölgede konjonktürel bir sıkıntı yaşanmazsa yüzde 15/20 oranında bir artış beklediklerini kaydeden Türlü, “Kaliteli oteller ve iyi hizmet açısından dünya ile büyük rekabetteyiz. 2019’da Antalya Belek bölgemizde dünyanın 26 ülkesinden turist ağırladık. En çok Rusya, Almanya, Ukrayna, İngiltere ve Polonya’dan turist geldi. Bu sayıların 2020’de yüzde 17-20 arasında bir artış yakalayacağını öngörüyoruz” dedi.

Hava ağı atılımı

Rusların Antalya’da yine kişi sayısında liderliği 2020’de de bırakmayacağını öngördüklerini vurgulayan Regnum Carya Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Üstertuna, Almanya’nın geri dönüşü ve turist artışını sürdüreceğini ifade etti. Üstertuna, “İngiltere Thomas Cook’un iflasından sonra sürprizlere açık. Yeni firmaların pazara girmesi ve diğer aktörlerin kapasite artırması sonucu çok fazla kayıp olmayacağı yönünde bir öngörü var, yakından takip ediyoruz. THY uçuş sayısını artırıyor ve aktif şekilde operasyonlarını genişletiyor. British, Qatar, Etihad gibi havayollarının yaptığı gibi THY’nin yeni atılımlarla ülke turizminde daha aktif olması ve havacılığın yanında tamamlayıcı hizmetlere yönelmesi kimseyi şaşırtmasın” diye konuştu.

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