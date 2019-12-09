TESK Kart 100 bini geçti

Bendevi Palandöken, yaptığı yazılı açıklamasında, TESK Kart kullanan esnaf sayısının giderek arttığına dikkat çekti. TESK Kart’ın birçok avantaj sağladığını belirten Palandöken, “TESK Kart aktif kullanıcı sayısı 100 bini geçti. Daha fazla esnafa daha fazla sektörde indirim sağlanması için çalışmalarımız sürüyor” ifadelerini kullandı.

Uygulamayla, esnaflara yönelik operatör, giyim, akaryakıt, kargo, konaklama, yazılım, fastfood gibi sektörlerde indirim sağlanıyor.