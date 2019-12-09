09.12.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ
TESK Kart 100 bini geçti
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 2’nci yılını dolduran TESK Kart’ı aktif kullanan esnaf sayısının 100 bini geçtiğini açıkladı.
Bendevi Palandöken, yaptığı yazılı açıklamasında, TESK Kart kullanan esnaf sayısının giderek arttığına dikkat çekti. TESK Kart’ın birçok avantaj sağladığını belirten Palandöken, “TESK Kart aktif kullanıcı sayısı 100 bini geçti. Daha fazla esnafa daha fazla sektörde indirim sağlanması için çalışmalarımız sürüyor” ifadelerini kullandı.
Uygulamayla, esnaflara yönelik operatör, giyim, akaryakıt, kargo, konaklama, yazılım, fastfood gibi sektörlerde indirim sağlanıyor.
Diyarbakır'da terör örgütünün cephaneliği ele geçirildiDiyarbakır'da güvenlik güçlerince yapılan istihbari çalışmayla terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik Bağlar, Çınar ve Kayapınar ilçelerinde çok sayıda adrese, havadan da drone destekli şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonda boş arazinin altında inşa edilen sığınakta 100 kilo plastik patlayıcı ile aralarında roketatar, roket, uzun namlulu tüfek, el bombası da bulunan yüklü miktarda silah, mühimmat ve malzeme ele geçirildi, 20 şüpheli gözaltına alındı.