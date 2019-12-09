BİST108.8690EURO6,40-0,10 USD5,78-0,10ALTIN271,42-0,14
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomi Haberleri TESK Kart 100 bini geçti
    ABONE OL
    09.12.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    TESK Kart 100 bini geçti

    Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 2’nci yılını dolduran TESK Kart’ı aktif kullanan esnaf sayısının 100 bini geçtiğini açıkladı.

    TESK Kart 100 bini geçti

    Bendevi Palandöken, yaptığı yazılı açıklamasında, TESK Kart kullanan esnaf sayısının giderek arttığına dikkat çekti. TESK Kart’ın birçok avantaj sağladığını belirten Palandöken, “TESK Kart aktif kullanıcı sayısı 100 bini geçti. Daha fazla esnafa daha fazla sektörde indirim sağlanması için çalışmalarımız sürüyor” ifadelerini kullandı.

    Uygulamayla, esnaflara yönelik operatör, giyim, akaryakıt, kargo, konaklama, yazılım, fastfood gibi sektörlerde indirim sağlanıyor.

    Diyarbakır'da terör örgütünün cephaneliği ele geçirildiDiyarbakır'da güvenlik güçlerince yapılan istihbari çalışmayla terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik Bağlar, Çınar ve Kayapınar ilçelerinde çok sayıda adrese, havadan da drone destekli şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonda boş arazinin altında inşa edilen sığınakta 100 kilo plastik patlayıcı ile aralarında roketatar, roket, uzun namlulu tüfek, el bombası da bulunan yüklü miktarda silah, mühimmat ve malzeme ele geçirildi, 20 şüpheli gözaltına alındı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    AÖL sınav soru ve cevapları yayımlandı mı? AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    AÖL sınav soru ve cevapları yayımlandı mı? AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Asgari ücrete yeni yılda ne kadar zam yapılacak? Asgari Ücret zam oranı yüzde kaç olacak?

    Asgari ücrete yeni yılda ne kadar zam yapılacak? Asgari Ücret zam oranı yüzde kaç olacak?

    Diyarbakır'da PKK'ya büyük operasyon; Terör örgütünün cephaneliği ele geçirildi

    Diyarbakır'da PKK'ya büyük operasyon; Terör örgütünün cephaneliği ele geçirildi

    Zalim İstanbul 22. bölüm fragmanlarında Ceren bebeğini mi düşürüyor?

    Zalim İstanbul 22. bölüm fragmanlarında Ceren bebeğini mi düşürüyor?

    Sıradaki Haber