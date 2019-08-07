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    HaberlerEkonomiTESK'ten bankalara çağrı
    07.08.2019 - 10:41 | AA

    TESK'ten bankalara çağrı

    Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, üç kamu bankasının konut kredisi faizlerini indirmesinin piyasada olumlu algılandığı ancak bunun yeterli olmadığını belirterek, özel bankalara da faiz indirimi çağrısında bulundu.

    TESK'ten bankalara çağrı

    Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, Merkez Bankası’nın faiz indiriminin ardından üç kamu bankasının konut kredi faizlerini indirdiğini hatırlatarak, bunun konut stoku bulunan inşaat sektörü açısından önemine dikkati çekti.

    Kamu bankalarının faiz indiriminin piyasada olumlu algılandığının altını çizen Palandöken, "Bu indirimle bankalara iki günde rekor başvuru gerçekleşti. Ancak vatandaşın ev sahibi olması ve sektörün yeniden ayağa kalkabilmesi için yalnızca 3 bankanın faiz indirimi yeterli değil. Özel bankalar da sektöre katkı sağlayarak konut kredi faizlerinde indirime gitmeli.” ifadelerini kullandı.

    Palandöken, inşaat sektörünün de elini taşın altına koyması gerektiğini vurgulayarak, sektörün konut fiyatlarında indirim ve cazip kampanyalarla stokun eritilip ekonominin canlanmasına katkı sağlamasını istedi.

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