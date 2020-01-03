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    HaberlerEkonomi Haberleri TESK'ten e-Arşiv fatura uygulaması için erteleme talebi
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    03.01.2020 - 12:10 | | AA

    TESK'ten e-Arşiv fatura uygulaması için erteleme talebi

    Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, e-Arşiv fatura uygulamasının, esnafın tamamı internet ve diğer teknolojik altyapıyı tamamlayıncaya kadar ertelenmesi gerektiğini ifade etti.

    TESK'ten e-Arşiv fatura uygulaması için erteleme talebi

    Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada 1 Ocak'ta yürürlüğe giren uygulamanın esnafa büyük yük getirdiğini savundu.

    Esnafın uygulama için gerekli altyapıya sahip olmadığını belirten Palandöken, şunları kaydetti:

    "Zincir marketler karşısında ayakta kalma mücadelesi veren bakkal, manav, kasap gibi esnafımız yakınındaki bir iş yerine, örneğin bir lokantaya toplu satış yaparsa ve 5 bin liranın üzerinde fatura kesecekse bunu elektronik ortamda yapması gerekiyor. e-Arşiv fatura uygulaması, bütün esnaf internet ve diğer teknolojik altyapıyı tamamlayıncaya kadar ertelenmeli." 

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