TESK'ten e-Arşiv fatura uygulaması için erteleme talebi

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada 1 Ocak'ta yürürlüğe giren uygulamanın esnafa büyük yük getirdiğini savundu.

Esnafın uygulama için gerekli altyapıya sahip olmadığını belirten Palandöken, şunları kaydetti:

"Zincir marketler karşısında ayakta kalma mücadelesi veren bakkal, manav, kasap gibi esnafımız yakınındaki bir iş yerine, örneğin bir lokantaya toplu satış yaparsa ve 5 bin liranın üzerinde fatura kesecekse bunu elektronik ortamda yapması gerekiyor. e-Arşiv fatura uygulaması, bütün esnaf internet ve diğer teknolojik altyapıyı tamamlayıncaya kadar ertelenmeli."