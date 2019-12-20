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    HaberlerEkonomi Haberleri TESK'ten emeklilikte yaşa takılanlar için sigorta desteği çağrısı
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    20.12.2019 - 11:14 | | AA

    TESK'ten emeklilikte yaşa takılanlar için sigorta desteği çağrısı

    Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, emeklilikte yaşa takılanların tıpkı emekliler gibi sağlık hizmetlerinden ücretsiz faydalanabilmesi gerektiğini bildirdi.

    TESK'ten emeklilikte yaşa takılanlar için sigorta desteği çağrısı

    Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, emekli olabilmek için diğer şartları karşılamasına karşın yaş sınırını bekleyen çok sayıda kişinin çeşitli nedenlerle çalışamadığını ifade etti.

    Söz konusu kişilerin bu süreçte sağlık hizmetinden faydalanabilmek için her ay genel sağlık sigortası primini ödemek zorunda kaldığını belirten Palandöken, şunları kaydetti:

    "Başta esnaf ve sanatkarlarımız olmak üzere emeklilik yaşını beklerken çalışmayanlar, tıpkı emekli olanlar gibi prim ödemeden ücretsiz sağlık hizmeti alabilmeli. Sağlık primi, yaşı beklerken çalışanlardan alınmalıdır. Öte yandan, esnaf ve sanatkarlarımıza sadece yatarak tedavilerinde değil, rapora dayanan hastalık ve ayakta tedavilerinde de geçici iş göremezlik ödeneği verilmelidir."

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