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    HaberlerEkonomi Haberleri TESK'ten esnafa "sigarada paket değişikliği" uyarısı
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    19.12.2019 - 11:50 | | AA

    TESK'ten esnafa "sigarada paket değişikliği" uyarısı

    Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, sigara satışında "siyah paket" uygulamasının başladığını ve 5 Ocak 2020'den itibaren sadece standart paketlerde satışa izin verileceğini belirterek, "Büfe, bakkal, bayi esnafımız öncelikli olarak ellerindeki eski paketli sigaraların satışını yapmalı." ifadesini kullandı.

    TESK'ten esnafa "sigarada paket değişikliği" uyarısı

    Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, sigara ve tütün mamullerinde başlayan düz ve standart paket uygulamasına ilişkin uyarıda bulundu.

    5 Aralık'tan itibaren bu mamullerde "siyah paket"li düz ve standart uygulamanın başladığını hatırlatan Palandöken, eski paketli sigaraların 5 Ocak 2020'ye kadar satılabileceğini bildirdi.

    Palandöken, yeni düzenlemeyle sigara paketleri üzerinde marka, ayırt edici ibare ve diğer zorunlu bilgilerin yazım şekli, rengi ve konumunun standart hale getirildiğine dikkati çekerek şunları kaydetti:

    "5 Ocak'a kadar yeni paketlerle üretim yapılacağı gibi mevcut paketlerin piyasadaki satışı devam edecek. 5 Ocak 2020 itibarıyla sadece yeni standart paketlerin satışı yapılabilecek ve piyasada eski tip paket bulunmayacak. Büfe, bakkal, bayi esnafımız öncelikli olarak ellerinde bulunan eski paketli sigaraların satışını yapmalı."

     

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