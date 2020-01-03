‘Teşvikle 20 bin ilave istihdam’

Varank, Twitter hesabından, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca geçen yıl kasım ayında ve ocak-kasım döneminde verilen yatırım teşvik belgelerine ilişkin paylaşımda bulundu. Kasım 2019’da 6 milyar liralık yatırıma tamamlama vizesi verildiğini ve 14 bin 705 kişinin işbaşı yaptığını vurgulayan Varank, “Yüzde 45’i imalat sanayisinde olmak üzere 13,7 milyar liralık yatırımın önünü açtık, 20 bin 714 ilave istihdam öngörüyoruz” değerlendirmesinde bulundu. Ocak-Kasım 2019 dönemine ilişkin yatırım teşvik belgeleri hakkında da bilgi veren Varank, “Ocak-kasım döneminde, 104 milyar liralık yatırıma tamamlama vizesi verdik, 157 bin 374 istihdam oluştu. Yüzde 46’sı imalat sektöründe olmak üzere 116 milyar liralık yatırıma yeni teşvik belgesi verdik, 186 bin 394 ilave istihdam bekliyoruz. 2020’de yatırımlar öncülüğünde büyüyeceğiz” dedi.



İmalat bir numara



Varank’ın konuya ilişkin paylaştığı infografikte, sağlanan teşvik belgelerinin sektörel dağılımına ilişkin bilgi de yer aldı. Buna göre, geçen yıl kasımda sağlanan yatırım teşvik belgelerinin yüzde 45’i imalat, yüzde 38’i hizmetler, yüzde 14’ü enerji, yüzde 2’si tarım ve yüzde 1’i madencilik alanındaki yatırımlara verildi.