The Banker’dan İş Bankası’na ödül

İş Bankası’ndan yapılan açıklamaya göre, bankanın bu ödülü almasında güçlü finansal performansı ile dijitalleşme ve inovasyon alanında başlattığı inisiyatiflerle yenilikçi hizmet anlayışını sürdürmesi etkili oldu.

Ödülü, Londra’da düzenlenen törende İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Gamze Yalçın aldı. Verilen bilgiye göre, konsolide aktif büyüklüğünü Eylül 2019 itibarıyla 526.3 milyar TL’ye yükselten İş Bankası, aynı dönemde ekonomiye toplam 396.1 milyar TL 0düzeyinde destek sağladı.

Konsolide mevduat hacmini 269.9 milyar TL’ye çıkaran ve mevduatta da özel bankalar arasındaki liderliğini sürdüren banka, öz kaynak büyüklüğünü bu yılın üçüncü çeyreği itibarıyla 61.2 milyar TL’ye yükseltti.

Yılın 9 ayında konsolide bazda 4.5 milyar TL net kar elde eden banka, sermaye yeterlilik oranını yüzde 17.8 seviyesine yükseltti.