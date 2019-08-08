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    HaberlerEkonomiTHK ile TR-TEST işbirliği yaptı
    08.08.2019 - 07:50| ANKARA Milliyet

    THK ile TR-TEST işbirliği yaptı

    Türk Hava Kurumu (THK) ve TR-TEST Test ve Değerlendirme AŞ, havacılık alanındaki testleri yapmak amacıyla “Havacılık Test Merkezi” kurulması için iş birliğine gitti.

    THK ile TR-TEST işbirliği yaptı

    THK Genel Başkanı Ahmet Bertan Nogaylaroğlu ile TR-TEST Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin tarafından THK’de iş birliği protokolü imzalandı. Nogaylaroğlu, Türkiye’de son yıllarda teknolojinin geliştirilmesi konusunda ciddi atılımlar yapıldığına dikkati çekerek, “Eğer bir ülke teknolojilerini geliştirirken belgelendirmesini, testlerini kendi yapamıyorsa dışa bağımlılığa mahkum demektir” dedi.

    Dışa bağımlılığın sona erdirilmesinde sertifikasyonun önemine işaret eden Nogaylaroğlu, THK olarak havacılık konusunda TR-TEST’in icracısı konumunda olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Türkiye’nin son dönemde yerlileştirme konusunda büyük hamleler yaptığına dikkati çeken Şahin de, özellikle savunma sanayinde önemli başarılara imza atıldığını dile getirdi. Şahin,  teknolojinin yerli ve milli konsept içinde Türkiye’de belgelendirilmesi, sertifikasyona bağlanması, test ve analizlerinin yapılması gerektiğine işaret ederek, TR-TEST Test ve Değerlendirme AŞ’nin Türkiye’nin uzun yıllar ihtiyaç duyduğu boşluğu doldurmak amacıyla kurulduğunu söyledi.

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