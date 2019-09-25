Thomas Cook battı tatilcide panik yok

Dünyanın en büyük turizm operatörlerinden biri olan Thomas Cook’un iflası, dünyanın gündemi olmaya devam ediyor. İngiliz hükümeti ise dünyanın dört bir tarafındaki vatandaşlarını ülkeye getirmeye çalışıyor. Türkiye’de özellikle Antalya ile Güney Ege’de tatil yapmayı tercih eden İngilizlerin dönüşü de devam ediyor. Önceki gece saatlerinde Dalaman’da başlayan dönüşler için A380’le birlikte 12 uçak kalktı. Antalya Valiliği’nden yapılan açıklamada ise, Antalya’daki 1050 yolcunun 5 uçakla, ülkelerine gönderildiği, havalimanında bekleyen yolcu bulunmadığı bildirildi.

İki haftada tahliye

İngiliz Sivil Havacılık Kurumu, Thomas Cook’un kurtarma görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından ticari faaliyetlerine son verildiğini açıklamış, gelişmenin ardından Türkiye’nin de aralarında bulunduğu birçok ülkeden 150 bini aşkın İngiliz vatandaşının geri getirilmesi için büyük bir operasyon başlatılmıştı. Bu dev operasyon 23 Eylül-6 Ekim tarihleri arasındaki iki hafta boyunca devam edecek.

16 ülkede 19 milyon turistin tatiline aracılık eden Thomas Cook’un iflası özellikle, en önemli destinasyonları arasında yer alan Türkiye, İspanya, Yunanistan ve Tunus’u etkiledi. Türkiye’de, şirketle gelen 45 bin Avrupalı turist olduğu tahmin ediliyor.

Türkiye’de tatilde bulunan İngiliz vatandaşlarının bir kısmı ise sorunsuz şekilde tatillerine devam ediyor. Marmaris’e Thomas Cook’un uçakla getirdiği 17 bin turist tatillerine ara vermezken, ilçede tatilleri biten 3 bin turist ise Dalaman Havalimanı’ndan İngiltere’ye uçtu.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde tatilini yapan İngiliz turistlerin bir kısmı da charter uçuş yapan havayolu şirketine ait uçakla Londra’ya götürüldü.

Soruşturma başlıyor

İngiltere İş, Enerji ve Sanayi Stratejisi Bakanı Andrea Leadsome, iflas sürecini yürüten Tasfiye İşlemleri İdaresi’ne mektup yazarak, Thomas Cook’un iflasında şirket yöneticilerinin sorumluluğu olup olmadığının, aldıkları kararların kreditörler ya da çalışanların emeklilik planlarına zarar verip vermediğinin soruşturulması talimatını verdi.

2.630 ABD’li Kuşadası’nda

Kuşadası’na yanaşan 3 kruvaziyer gemi, çoğunluğu ABD’li olmak üzere toplam 2 bin 630 turist getirdi.

Sabah saatlerinde Bahama Bayraklı Wind Star ve Seven Seas Voyager ile Malta bayraklı Celestyal Olympia isimli kruvaziyerler yanaştı. Turistlerin bır kısmı Meryem Ana ve Efes turuna katıldı, bazı yolcular ise ilçe merkezini gezdi.

Fırsatçılar!

Thomas Cook’un iflasıyla özellikle Birleşik Krallık’tan yapılan uçuşların fiyatlarında 3 katına kadar artışlar oldu.