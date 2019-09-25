BİST101.8470EURO6,28-0,02USD5,710,19ALTIN280,18-0,16
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomiThomas Cook battı tatilcide panik yok
    25.09.2019 - 07:50 | | DUYGU ERDOĞAN

    Thomas Cook battı tatilcide panik yok

    Thomas Cook’un iflası ardından İngiliz turistlerin dönüş harekatı sürüyor. Türkiye’den binlerce İngiliz Londra ve Manchester’a uçarken, bir kısmı ise tatillerine devam ediyor

    Thomas Cook battı tatilcide panik yok

    Dünyanın en büyük turizm operatörlerinden biri olan Thomas Cook’un iflası, dünyanın gündemi olmaya devam ediyor. İngiliz hükümeti ise dünyanın dört bir tarafındaki vatandaşlarını ülkeye getirmeye çalışıyor. Türkiye’de özellikle Antalya ile Güney Ege’de tatil yapmayı tercih eden İngilizlerin dönüşü de devam ediyor. Önceki gece saatlerinde Dalaman’da başlayan dönüşler için A380’le birlikte 12 uçak kalktı. Antalya Valiliği’nden yapılan açıklamada ise, Antalya’daki 1050 yolcunun 5 uçakla, ülkelerine gönderildiği, havalimanında bekleyen yolcu bulunmadığı bildirildi.

    İki haftada tahliye

    İngiliz Sivil Havacılık Kurumu, Thomas Cook’un kurtarma görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından ticari faaliyetlerine son verildiğini açıklamış, gelişmenin ardından Türkiye’nin de aralarında bulunduğu birçok ülkeden 150 bini aşkın İngiliz vatandaşının geri getirilmesi için büyük bir operasyon başlatılmıştı. Bu dev operasyon 23 Eylül-6 Ekim tarihleri arasındaki iki hafta boyunca devam edecek.

    16 ülkede 19 milyon turistin tatiline aracılık eden Thomas Cook’un iflası özellikle, en önemli destinasyonları arasında yer alan Türkiye, İspanya, Yunanistan ve Tunus’u etkiledi. Türkiye’de, şirketle gelen 45 bin Avrupalı turist olduğu tahmin ediliyor.

    Türkiye’de tatilde bulunan İngiliz vatandaşlarının bir kısmı ise sorunsuz şekilde tatillerine devam ediyor. Marmaris’e Thomas Cook’un uçakla getirdiği 17 bin turist tatillerine ara vermezken, ilçede tatilleri biten 3 bin turist ise Dalaman Havalimanı’ndan İngiltere’ye uçtu.

    Muğla’nın Bodrum ilçesinde tatilini yapan İngiliz turistlerin bir kısmı da charter uçuş yapan havayolu şirketine ait uçakla Londra’ya götürüldü.

    Soruşturma başlıyor

    İngiltere İş, Enerji ve Sanayi Stratejisi Bakanı Andrea Leadsome, iflas sürecini yürüten Tasfiye İşlemleri İdaresi’ne mektup yazarak, Thomas Cook’un iflasında şirket yöneticilerinin sorumluluğu olup olmadığının, aldıkları kararların kreditörler ya da çalışanların emeklilik planlarına zarar verip vermediğinin soruşturulması talimatını verdi.

    2.630 ABD’li Kuşadası’nda

    Kuşadası’na yanaşan 3  kruvaziyer gemi, çoğunluğu ABD’li olmak üzere toplam 2 bin 630  turist getirdi.

    Sabah saatlerinde Bahama Bayraklı Wind Star ve Seven Seas Voyager ile Malta bayraklı Celestyal Olympia isimli kruvaziyerler yanaştı. Turistlerin bır kısmı  Meryem Ana ve Efes turuna katıldı, bazı yolcular ise ilçe merkezini gezdi.

    Fırsatçılar!

    Thomas Cook’un iflasıyla özellikle Birleşik Krallık’tan yapılan uçuşların fiyatlarında 3 katına kadar artışlar oldu.

     

     

      Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Farmajo ile görüştüCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu ABD'nin New York kentinde, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Muhammed Farmajo ile bir araya geldi.
      daha fazla video için

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      Öğrenci bayıldı! Flaş iddiaya ilişkin açıklama geldi...

      Öğrenci bayıldı! Flaş iddiaya ilişkin açıklama geldi...

      Çakan şimşekler ve düşen yıldırımlar geceyi aydınlattı

      Çakan şimşekler ve düşen yıldırımlar geceyi aydınlattı

      İnşaatta meydana gelen heyelanda operatör öldü

      İnşaatta meydana gelen heyelanda operatör öldü

      Afili Aşk 15. bölüm fragmanı! Kerem ve Ayşe'nin evliliği bitecek mi?

      Afili Aşk 15. bölüm fragmanı! Kerem ve Ayşe'nin evliliği bitecek mi?

      Sıradaki Haber