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    HaberlerEkonomi‘Thomas Cook faturası 150 milyon euro olur’
    04.10.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    ‘Thomas Cook faturası 150 milyon euro olur’

    Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, iflas eden İngiliz tur şirketi Thomas Cook’tan doğacak mağduriyetin önlenmesi için Türk turizmcilerine yönelik kredi destek paketi hazırladıklarını hatırlatırken, otel sahiplerinin başvurularını cuma günü almaya başlayacaklarını bildirdi.

    ‘Thomas Cook faturası 150 milyon euro olur’

    Bakan Ersoy, “Çok endişeli rakamlar duyuyorum ama biz bakanlık olarak endişeli değiliz. Rakamları da biraz abartılı buluyoruz. İlk etapta Thomas Cook’un ödenmeyecek faturaları ne kadar diye bir hesap yaptık. Geçen yıl Türkiye’ye 400 milyon euro civarında bir ciro gerçekleştirmişler. Bu yıl da eylül sonu itibarıyla operasyonu durdurduklarını varsayacak olursak ekim, kasım, aralık aylarının olmadığını düşünelim, fiyatların biraz daha arttığını ve onların da pasta payının, yolcu sayılarının yükseldiğini düşünecek olursak, yine 400-410 milyon euro civarında toplam ciroları var. Erken rezervasyon ve bugüne kadar aldıkları ödemeleri düşecek olursanız yaklaşık 250 milyon euro’sunu şu ana kadar ödediler. 160 milyon euro civarında tahsil edilmemiş bir fatura olacağını hesaplıyoruz. Bunun da 10-15 milyon euroluk kısmının zaten garanti fonları tarafından ödeneceğini varsayarsak, 150 milyon euro civarında bir ödenmemiş Thomas Cook faturasının oluşabileceğini düşünüyoruz” diye konuştu.

    Sitede yayınlanacak

    İflas haberiyle birlikte bakanlık tarafından iflastan etkilenenlere kullandırılmak üzere bir kredi destek paketi oluşturulduğu açıklanmıştı. Bakan Ersoy, “Cuma gününden itibaren otel sahiplerinin başvurularını kabul etmeye başlayacağız. Cuma günü evrak listesini de yayınlayacağız” diye konuştu.

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