Thomas Cook için hava köprüsü

İngiltere’nin Ankara Büyükelçiliği, Türkiye’den 31 uçakla 8 bin İngiliz turistin ülkelerine döndüğünü bildirdi. Büyükelçiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, ekiplerinin Antalya, Dalaman, Bodrum ve İzmir havaalanlarında Türkiye’deki havaalanı ve turizm yetkilileriyle yakın biçimde çalıştıkları belirtildi.

İngiltere’nin Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Jennifer Anderson da büyükelçiliğin pazartesi erken saatlerden itibaren Thomas Cook yolcularının İngiltere’ye dönüşünü desteklemek için çalıştığını kaydetti. Anderson, Türk yetkililere yardımları için teşekkür etti.

Türkiye’ye geçtiğimiz yıl 600 bini İngiliz, 400 bini ise Alman olmak üzere 1 milyon turist taşıyan Thomas Cook’un son 2 yılda Türkiye pazarından elde ettiği satış geliri 450 milyon sterlin (3.159 milyar lira) olmuştu.

İflas ardından başta Antalya/Alanya, Side, Kemer, Fethiye, Marmaris olmak üzere küçük oteller ve hizmet sağlayıcıların şirketten önemli miktarda alacakları olduğunu biliniyor.

Condor’a destek çıktı

Thomas Cook’un iflasını açıklanmasının ardından Almanya’da federal hükümet ile Hessen eyalet yönetiminin, şirketin ülkedeki hava yolu iştiraki olan Condor’a 380 milyon euro’luk destek vereceği bildirildi.

Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, Almanya’dan 240 bin tatilcinin Condor ile şu anda tatilde olduğuna dikkati çekerek verilecek krediyle bu tatilcilerin dönüşlerinin de güvence altına alınabileceğini kaydetti. Verilecek krediye Avrupa Birliği tarafından da onay verilmesi gerekiyor.

Almanya da iflasını duyurdu

Thomas Cook’un Almanya’daki iştiraki olan Thomas Cook GmbH da iflasını istedi.

Thomas Cook GmbH Yönetim Kurulu Başkanı Stefanie Berk, dün yaptığı açıklamada müzakere yoluyla kısa vadeli bir çözüme ulaşamadıklarını söyledi. İflas başvurusu yapılan şirketler; Thomas Cook GmbH, Thomas Cook Touristik GmbH ve Bucher Reisen & Öger Tours GmbH oldu.

2010’da Vural Öger tarafından Thomas Cook’a satılan Öger Tours’un Almanya’daki internet sitesinde de iflası duyuran bir açıklama yayınlandı. Thomas Cook GmbH’den yapılan açıklamada, Neckermann, Öger Tur, Air Marin ve Buchen Seyahat ile tatilde 140 bin kişinin bulunduğu hatırlatılırken bu tatilcilerin geri dönüşü için Alman Dışişleri Bakanlığı ve seyahat sigorta şirketleriyle görüşüldüğü kaydedildi.