THY ‘Beş Yıldızlı Küresel Havayolu’

Küresel seyahat uzmanları, 9 Eylül’de, APEX Resmi Havayolu Değerlendirmeleri’nin açıklandığı APEX/IFSA Ödülleri için Los Angeles Kongre Merkezi’nde bir araya geldi. Değerlendirmede yolcular, Temmuz 2018 ile Haziran 2019 arasında, dünya çapında yaklaşık 600 havayolu şirketinin bir milyonun üzerinde uçuşunu puanlayarak 2020 yılının yıldızlarını seçtiler.

Havayolu şirketleri; koltuk konforu, kabin servisi, yiyecek ve içecek, eğlence ve Wi-Fi kategorilerinde beş yıldız üzerinden değerlendirildi. Değerlendirme sonucunda bayrak taşıyıcı üst üste üçüncü kez beş yıldız ortalaması ile ödüllendirildi.

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, ödülle ilgili olarak yaptığı açıklamada, şöyle konuştu:

“Türk Hava Yolları olarak misafirlerimize seyahatlerinin her aşamasında mükemmelliği sunmayı hedefliyoruz. Dreamliner tipi uçaklarımızda yenilenen Business Class kabin tasarımımız, havacılık endüstrisinde çığır açan yeni evimiz İstanbul Havalimanı ve bulutların üzerindeki ayrıcalıklı hizmetlerimiz ile bir değişim yaşıyoruz. Bu değişimin yolcularımız tarafından beş yıldızla ödüllendirildiğini görmek mutluluk veriyor. APEX’e ve değerli konuklarımıza, bizi bu değerli ödüle üst üste üçüncü kez lâyık gördükleri için sonsuz teşekkür ediyoruz.”

119 dolara Paris Roma

Türk Hava Yolları (THY), Güney Avrupa’ya seyahat edecek yolcularına özel indirimli bilet kampanyası düzenlendi.

Kampanya; İstanbul ve Ankara’dan İtalya, İspanya, Fransa, Malta, Portekiz ve Yunanistan’da 25 uçuş noktasına uygun fiyatlarla seyahat imkanı sunuyor.

Sınırlı sayıda koltuk için geçerli indirimden yararlanmak isteyen yolcular, 10-20 Eylül’de satın alacakları biletler ile 1 Kasım 2019-31 Mart 2020’da her şey dahil 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçabilecek.