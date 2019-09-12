THY ile ilk sekiz ayda 50 milyon yolcu uçtu

Türk Hava Yolları Basın Müşavirliği’nden yapılan açıklamaya göre, yılın ilk 8 ayında THY, 50 milyon yolcu taşıdı. ‘Ocak-Ağustos 2019 Trafik Sonuçları Değerlendirmesi’nde dıştan dışa transfer yolcu sayısında yüzde 3.5’luk artış yaşandığı belirtilirken, aynı dönemde taşınan kargo ve postanın ise geçen yılın ilk 8 ayına göre yüzde 10 artarak 985 bin tona ulaştığı bilgisine yer verildi.



Rekor düzeyde



Dünyanın en çok ülkesine tek merkezden bağlantı imkanı sunan küresel taşıyıcının dıştan dışa transfer yolcu sayısı ağustosta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9.4 artarak rekor düzeyde gerçekleşti.



Dünyada en iyi beş hava kargo markasından biri olma hedefine Turkish Cargo markasıyla ilerleyen bayrak taşıyıcı, ağustos ayında taşıdığı kargo-posta hacmini ise geçen yılın ayına göre yüzde 11.5 artırdı. Bayrak taşıyıcı, hava kargo pazarında çift haneli büyüme sürecini yeni evinde de sürdürüyor. ‘Ağustos 2019 Trafik Sonuçları Değerlendirmesi’nde; ağustosta toplam doluluk oranı yüzde 84.8 olarak gerçekleştiği görülürken, dış Hat doluluk oranı yüzde 84.3 oldu. İç hat uçuşların doluluk oranı ise 0.7 puan artarak yüzde 88.4 olarak gerçekleşti.



Vietnam’a direkt uçuş



Beş farklı kıtada uçtuğu 315 noktaya uçuş ağına sahip olan Türk Hava Yolları, bağlantılı seferler gerçekleştirdiği Hanoi ve Ho Chi Minh şehirlerine 11 Eylül 2019 tarihi itibarıyla direkt uçmaya başlayacak.



İki büyük şehri



Vietnam’ın en büyük iki şehri, Ho Chi Minh ve Hanoi’ye seyahat eden misafirlerinin beklentilerini göz önünde bulundurarak direkt uçma kararı alan Türk Hava Yolları Ho Chi Minh’e haftalık yedi, Hanoi’ye ise altı frekans (pazar günü hariç) uçuş gerçekleştirecek. Başkent Hanoi’ye olan uçuşlar da 2020 yılının nisan ayı itibarıyla yedi frekansa çıkarılacak.