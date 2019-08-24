THY, Mexico City ve Cancun’a da uçuyor

THY’nin Amerika Kıtası’ndaki 18 ve 19’uncu uçuş noktaları Mexico City ve Cancun’a başlattığı seferler, İstanbul-Mexico City- Cancun-İstanbul parkurunda, haftada üç gün yapılacak. Yeni açılacak hatlarla birlikte THY Orta Amerika’nın en büyük ülkesi Meksika’yı uçuş ağına ekleyerek, İstanbul Havalimanı’ndan daha geniş bir coğrafyaya bağlantı imkanı sunacak.

Ticaret merkezi

Mexico City ve Cancun hat açılışı sebebiyle Mexico City Uluslararası Havalimanı’nda gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, büyüme stratejileri çerçevesinde uçuş ağlarının sınırlarını genişlettiklerini, Amerika kıtasının iki şehrini dünyanın 125 ülkesine bağladıklarını söyledi.

Amerika kıtasında kurulan ilk medeniyetler Maya ile Azteklerin anavatanı olan ve ilk yerleşimin izleri M.Ö. 2000’li yıllara uzanan Mexico City, sahip olduğu tarihi mirasın yanında önemli ticaret merkezlerinden biri olmasıyla da öne çıkıyor. Paris’ten sonra 150’den fazla müze ile dünyada en çok müzeye ev sahipliği yapan Mexico City’nin kültürel varlıkları dünyanın farklı ülkelerinden turistlerin ilgisini çekiyor. Mexico City’nin yakınlarında bulunan Teotihuacan Antik Şehri ve piramitleri görülmeye değer diğer turistik noktaları oluşturuyor.

Yılda 4 milyon turist

Mayaların yaşadığı dönemde astroloji, fizik ve matematik alanlarında önemli gelişmelerin yaşandığı Cancun şehri Orta Amerika’nın en önemli turizm merkezlerinden biri konumunda bulunuyor. Meksika için önemli bir turizm geliri sağlayan şehir, 150’’i aşkın oteliyle yılda yaklaşık 4 milyon turisti ağırlıyor. Cancun, yüzme, dalış ve eğlence aktivitelerinin yanında tarihi, yemekleri ve “Su altı heykel müzesi” ile unutulmaz bir tatil geçirmek isteyenlerin tercihi oluyor.