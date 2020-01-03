Â

THY BasÄ±n MÃ¼ÅŸavirliÄŸi'nden konu ile ilgili yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada ÅŸÃ¶yle denildi:

"TK 45 sefer sayÄ±lÄ± Cape Town-Ä°stanbul uÃ§uÅŸunu icra eden TC-JNI kuyruk tescilli, Airbus A330 tipi uÃ§aÄŸÄ±mÄ±zda kalkÄ±ÅŸtan kÄ±sa bir sÃ¼re sonra teknik bir arÄ±za meydana gelmiÅŸtir. UÃ§uÅŸ gÃ¼venliÄŸini daima Ã¶n planda tutan ekibimiz, gerekli teknik incelemeler iÃ§in uÃ§aÄŸÄ±n Johannesburg HavalimanÄ±'na yÃ¶nelmesine karar vermiÅŸtir. A330 tipi uÃ§aÄŸÄ±mÄ±z, uygun iniÅŸ aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±na ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nda Johannesburg HavalimanÄ±'na gÃ¼venli ÅŸekilde iniÅŸini gerÃ§ekleÅŸtirmiÅŸtir. UÃ§aÄŸÄ±mÄ±zÄ±n teknik durumu incelenmektedir."

Bu arada, Johannesburgâ€™da iki THY teknisyeni olduÄŸu iÃ§in uÃ§aÄŸÄ±n bu havalimanÄ±na indiÄŸi ve incelemenin sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼, uÃ§uÅŸ durumunun inceleme sonucuna gÃ¶re belirleneceÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.