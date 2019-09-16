THY yarının pilotlarını simülatörle eğitiyor

Atatürk Havalimanı’ndaki THY Havacılık Akademisinde, “Her şey bir hayalle başlar” sloganıyla 8 - 12 yaş arası çocuklara yönelik düzenlenen havacılık ve uçuş eğitiminin ilki gerçekleştirildi.

Çocuklar, maketler üzerinden uçuş prensiplerini ve kontrol mekanizmalarını kendi elleriyle deneyimleme imkanı bulurken, aerodinamik çalışmalarla da temel uçma prensiplerini öğrendi ve kendi uçaklarını yaptı. Teorik eğitimlerde temel uçuş prensiplerini öğrendikten sonra eğitmenleriyle kokpitin başına geçen çocuklar, simülatör eşliğinde İstanbul Havalimanı’ndan kalkış yapıp 15 dakikalık bir uçuş deneyimi yaşadı.

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THY Havacılık Akademisi Eğitim Bilgi Sistemleri Geliştirme Şefi ve “Çocuklar İçin Havacılık Eğitimi” program koordinatörü Ramazan Seyfi, AA’ya, eğitimlerin 09.00 - 16.00 saatleri arası bir günlük olarak tasarlandığını anlattı.

Seyfi, eğitimler sırasında çocukların hem fen bilgisi dersi işlediğini hem de havacılığı öğrendiklerine dikkati çekti.