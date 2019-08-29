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    HaberlerEkonomiTHY'den 10 yıl aradan sonra Çin'de yeni güzergah
    29.08.2019 - 19:13| AA

    THY'den 10 yıl aradan sonra Çin'de yeni güzergah

    Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, THY'nin tarihi İpek Yolu'nun başlangıcı kabul edilen Çin'in Xian şehrine uçmak için gerekli onayları almasına ilişkin, "En kısa sürede izin süreçlerini tamamlayıp seferleri başlatmak arzusundayız." değerlendirmesinde bulundu.

    THY'den 10 yıl aradan sonra Çin'de yeni güzergah

    Ekşi, Twitter hesabından, THY'nin tarihi İpek Yolu'nun başlangıcı kabul edilen Çin'in Xian şehrine haftanın 7 günü uçuş başlatacak olmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    Konuyla ilgili açıklama yapan Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen'e söz konusu güzel haber için teşekkür eden Ekşi, "THY olarak en kısa sürede izin süreçlerini tamamlayıp seferleri başlatmak arzusundayız. 30 Ağustos öncesi çok sevindirici bir haber. Ülkemiz ve hava yolumuz için hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

    Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Önen, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, THY'nin Xian-İstanbul seferlerine başlaması için gerekli onayları bugün aldıklarını belirterek, Türkiye ve Çin arasındaki hava trafiğini artırmanın, ticari ilişkileri karşılıklı dengeye oturtmak açısından ayrı bir önem taşıdığını vurgulamıştı.

    Önen, "Xian, bilindiği gibi İpek Yolu'nun başlangıcı kabul edilir. Milli gururumuz THY'nin, şimdiye kadar Çin'e yaptığı uçuşlarına 10 yıl aradan sonra yeni bir güzergah daha eklemiş olduk. Haftada 7 gün gerçekleşecek uçuşların ülkemiz turizmine katkısı büyük olacak inşallah." ifadelerini kullanmıştı.

     

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