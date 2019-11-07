07.11.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ
THY’den 99.99 liraya memleket turu!
Türk Hava Yolları (THY), düzenlediği kampanya ile yurt içi seferlerde 99.99 liradan başlayan fiyatlarla yolcularına uçuş imkanı sağlıyor.
THY’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan indirimden yararlanmak isteyen yolcular, 6-7 Kasım’da satın alacakları biletler ile 1 Aralık 2019-30 Ocak 2020’de her şey dahil 99.99 liradan başlayan fiyatlarla uçuş olanağı elde edecek. Kampanyaya dair THY’nin resmi Twitter hesabından ‘Hep Güzelsin Türkiye’ başlığı da açıldı.
Kapsam dışı seyahat dönemleri 17-19 Ocak olarak belirlenirken kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgilere “www.turkishairlines.com” adresinden ulaşılabilecek.
Koyunları taşıyan kamyon devrildi: 8 kuzu telef olduBursa’da 40 kuzunun içinde bulunduğu kamyonun devrilmesi sonucunda sürücü hafif yaralanırken 8 kuzu telef oldu. Bursa-İzmir karayolu trafiğe kapandı. Annesi öldüğü için yerinde durmayan küçük kuzuyu bekçi kucağına alarak teselli etti.