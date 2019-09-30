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    Haberler EkonomiTHY'den Doğu Avrupa ve Balkanlar'da indirim kampanyası
    30.09.2019 - 11:00 | | AA

    THY'den Doğu Avrupa ve Balkanlar'da indirim kampanyası

    Türk Hava Yolları'ndan (THY), Doğu Avrupa ve Balkanlar’a seyahat edecek olan yolcuları için indirim kampanyası başlattı.

    THY'den Doğu Avrupa ve Balkanlar'da indirim kampanyası

    THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, Doğu Avrupa ve Balkanlar’da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için vize veya pasaport gerektirmeyen şehirler dahil birçok noktaya uygun fiyatlarla seyahat imkanı sunuluyor.

    Sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan indirimden yararlanmak isteyen yolcular, 30 Eylül-14 Ekim'de satın alacakları biletler ile 21 Ekim 2019-31 Mart 2020'de her şey dahil 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçma ayrıcalığı elde edecek.

    THY ile seyahat edecek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Balkanlar'da Belgrad, Kişinev, Podgorica, Priştine, Saraybosna, Üsküp; Kafkaslar'da Bakü, Gence ve Nahçıvan şehirlerine vizesiz, Ukrayna’ya ve Kafkasların Batum ve Tiflis şehirlerine ise pasaporta gerek duymadan sadece kimlik kartı ile giriş yapabiliyor.

    Her şey dahil 119 dolardan başlayan uçuş biletleri THY'nin resmi sitesi ücretleri olmakla birlikte bilet satış ofisleri ve acentelerde değişiklik gösterebiliyor.

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