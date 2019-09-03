THY'den Kuzey Avrupa kampanyası

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, dünyanın en çok ülkesine uçuş gerçekleştiren hava yolu şirketi olduğu belirtilen THY, transfer merkezi İstanbul Havalimanı'ndan İngiltere, İrlanda, Rusya, Norveç, İsveç, Danimarka, Finlandiya, Letonya, Litvanya ve Estonya’daki 26 noktaya gidiş-dönüş her şey dahil 164 dolardan başlayan fiyatlarla uçma ayrıcalığı sunuyor.

Sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan indirimden yararlanmak isteyenler, 3-13 Eylül 2019 tarihleri arasında uçuş bileti satın almaları halinde, seyahatlerini 3 Eylül 2019-20 Mayıs 2020 tarih aralığında gerçekleştirebilecek.

Açıklamada ekonomi sınıfı için her şey dahil gidiş-dönüş 164 dolardan başlayan fiyatların, THY'nin resmi web sitesi ücretleri olduğu, bilet satış ofisleri ve acentelerde değişiklik gösterebileceği belirtildi.

Kapsam dışı seyahat dönemleri ve kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgilere "www.turkishairlines.com" web adresinden, "444 0 849" numaralı çağrı merkezinden veya satış ofislerinden ulaşılabileceği kaydedilen açıklamada, seyahat tarih aralığının İngiltere için 10 Eylül 2019- 20 Mayıs 2020, Rusya için 3 Eylül 2019-20 Nisan 2020 olduğu vurgulandı.