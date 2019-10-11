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    HaberlerEkonomiTHY'den 'unutulan eşya satışı' uyarısı
    11.10.2019 - 20:33 | | AA

    THY'den 'unutulan eşya satışı' uyarısı

    Türk Hava Yolları (THY), bazı sosyal medya kanalları ve internet sitelerinde, kendilerini THY uçaklarında unutulan eşyaların satışını gerçekleştiriyor gibi gösteren profiller tespit edildiğini belirterek, vatandaşları bu konuda uyardı.

    THY'den 'unutulan eşya satışı' uyarısı

     

    THY'nin resmi internet sitesinde "Uçaklarımızda unutulan eşyalar hakkında" başlığıyla bir uyarı yayınlandı.

    Uyarıda, bazı sosyal medya kanalları ve internet sitelerinde, kendilerini THY uçaklarında unutulan eşyaların satışını gerçekleştiriyor olarak lanse eden profillerin tespit edildiği belirtilerek, "Bahse konu kişi ve sayfaların Türk Hava Yolları ile ilgisi bulunmamaktadır. Yolcularımızın bu tip ilanlara itibar etmemeleri önemle rica olunur." denildi.

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