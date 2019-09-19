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    HaberlerEkonomiTHY'den Uzak Doğu hamlesi
    19.09.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    THY'den Uzak Doğu hamlesi

    THY’nin iştiraki THY Uluslararası Yatırım ve Taşımacılık AŞ, Hong Kong’da ZTO Express Limited ve PAL Air Limited ile birlikte “We World Express Limited” adlı ortak girişim şirketi kurdu.

    THY'den Uzak Doğu hamlesi

    THY’nin Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yer alan açıklamasında, şunlar kaydedildi:

    “Küresel e-ticaret pazarına odaklanarak kapıdan kapıya lojistik hizmeti veren global bir kargo/kurye şirketi olmak amacıyla ortaklığın yüzde 100 iştiraki olarak kurulan THY Uluslararası Yatırım ve Taşımacılık AŞ’nin yüzde 45, Hong Kong merkezli ZTO Express (Hong Kong) Limited’in yüzde 45 ve Hong Kong merkezli PAL Air Limited’in yüzde 10 oranında hisseye sahip olduğu Hong Kong merkezli ‘We World Express Limited’ adlı ortak girişim şirketi kurulmuştur.”

    THY daha önce KAP duyurusunda, havalimanından havalimanına geleneksel hava kargo taşımacılığı hizmetine, kapıdan kapıya ekspres/kurye taşıma iş modelinin de entegre edilmesinin hedeflendiği belirtilmişti.

    Xian seferi başlıyor

    THY, ayrıca KAP’a, pazar koşullarına bağlı olarak, Çin’in Xian kentine tarifeli seferlerin başlatılmasına karar verildiğini bildirdi. Xian kenti 2 bin yıllık geçmişi olan, 8 binden fazla topraktan askerin bulunduğu gizemli yer altı ordusuna ev sahipliği yapıyor.

    Bakan Pakdemirli duyurdu: Ödemeler 20 Eylül saat 18.00'den itibaren başlayacakTarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli açıklamasında, "İyi Tarım ve Organik Tarım Destek Ödemeleri 20 Eylül saat 18.00'den itibaren başlayacak. "İyi Tarım ve Organik Tarım Destek Ödemeleri kapsamında 123 bin 304 üreticiye 395,9 milyon TL ödeme yapılacak" dedi.
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