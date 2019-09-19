THY'den Uzak Doğu hamlesi

THY’nin Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yer alan açıklamasında, şunlar kaydedildi:



“Küresel e-ticaret pazarına odaklanarak kapıdan kapıya lojistik hizmeti veren global bir kargo/kurye şirketi olmak amacıyla ortaklığın yüzde 100 iştiraki olarak kurulan THY Uluslararası Yatırım ve Taşımacılık AŞ’nin yüzde 45, Hong Kong merkezli ZTO Express (Hong Kong) Limited’in yüzde 45 ve Hong Kong merkezli PAL Air Limited’in yüzde 10 oranında hisseye sahip olduğu Hong Kong merkezli ‘We World Express Limited’ adlı ortak girişim şirketi kurulmuştur.”



THY daha önce KAP duyurusunda, havalimanından havalimanına geleneksel hava kargo taşımacılığı hizmetine, kapıdan kapıya ekspres/kurye taşıma iş modelinin de entegre edilmesinin hedeflendiği belirtilmişti.



Xian seferi başlıyor



THY, ayrıca KAP’a, pazar koşullarına bağlı olarak, Çin’in Xian kentine tarifeli seferlerin başlatılmasına karar verildiğini bildirdi. Xian kenti 2 bin yıllık geçmişi olan, 8 binden fazla topraktan askerin bulunduğu gizemli yer altı ordusuna ev sahipliği yapıyor.