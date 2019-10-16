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    HaberlerEkonomiTHY’den Vancouver’e tarifeli sefer yolda
    16.10.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    THY’den Vancouver’e tarifeli sefer yolda

    Türk Hava Yolları (THY), Kanada’da Toronto ve Montreal’dan sonra Vancouver kentine de uçma kararı aldı.

    THY’den Vancouver’e tarifeli sefer yolda

    THY, halen 344 (yolcu ve kargo) uçaklık filosu ile 50 yurtiçi, 266 uluslararası olmak üzere 126 ülkede 316 noktaya uçuyor. İstanbul Havalimanı’nın açılmasıyla daha da büyüyen THY, filosuna katılan yeni geniş gövdeli uçaklar ile beraber yeni uçuş noktalarına da seferlere başlama kararı alıyor. Son olarak THY, yeni bir uzun uçuş noktasına daha seferlere başlama kararına gitti.

    Kanada’da Toronto ve Montreal’e uçan THY, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirim ile pazar koşullarına bağlı olarak, Kanada’nın Vancouver kentine tarifeli seferler başlatılmasına karar verildiğini duyurdu. THY’nin Kuzey Amerika da bu yılın 9 ayında yolcu doluluk oranları yüzde 89.9’a çıkarken, yolcu sayısı da 1 milyon 799 bin 553 oldu. Kargo ve posta taşımacılığı ise yüzde 7.1 artışla 106 bin 563 tona yükseldi.

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