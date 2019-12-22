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    HaberlerEkonomi Haberleri THY'den yolcularına önemli uyarı! İtibar etmeyin
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    22.12.2019 - 11:31 | | AA

    THY'den yolcularına önemli uyarı! İtibar etmeyin

    Türk Hava Yolları, bazı vatandaşların ve yolcuların cep telefonlarına gönderilen mesajlarda, çeşitli sosyal medya kanalları ve internet sitelerinde, kendilerini THY uçaklarında unutulan eşyaların satışını gerçekleştiriyor gibi gösteren profiller tespit edildiğini belirterek, vatandaşları bu konuda uyardı.

    THY'den yolcularına önemli uyarı! İtibar etmeyin

    THY'nin resmi internet sitesinde "Uçaklarımızda unutulan eşyalar hakkında" başlığıyla bir uyarı yayınlandı.

    Gönderilen mesajlarda THY logosu kullanan ve bazı cep telefonu  markalarının modellerinin ucuza satışa çıkarıldığı iddia edenlere karşı  güncellenen uyarıda, bazı vatandaşların ve yolcuların cep telefonlarına mesaj  gönderenlerin, çeşitli sosyal medya kanalları ve internet sitelerinde,  kendilerini THY uçaklarında unutulan eşyaların satışını gerçekleştiriyor olarak  lanse eden profillerin tespit edildiği belirtilerek, "Bahse konu kişi ve  sayfaların Türk Hava Yolları ile ilgisi bulunmamaktadır. Yolcularımızın bu tip ilanlara itibar etmemeleri önemle rica olunur." ifadelerine yer verildi.

     

     

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