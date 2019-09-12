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    HaberlerEkonomiTHY'nin OrtadoÄŸu uçuÅŸlarÄ±nda yolcu sayÄ±sÄ± 4,3 milyon oldu
    12.09.2019 - 10:51| DHA

    THY'nin OrtadoÄŸu uçuÅŸlarÄ±nda yolcu sayÄ±sÄ± 4,3 milyon oldu

    TÃ¼rk Hava YollarÄ±'nÄ±n (THY) bu yÄ±lÄ±n 8 ayÄ±nda OrtadoÄŸu uÃ§uÅŸlarÄ±nda yolcu sayÄ±sÄ±Â 4 milyon 256 bine yÃ¼kseldi.Â

    THY'nin OrtadoÄŸu uçuÅŸlarÄ±nda yolcu sayÄ±sÄ± 4,3 milyon oldu

    TÃ¼rk Hava YollarÄ± OrtadoÄŸu pazarÄ±nda 13 Ã¼lkede 35 kente uÃ§arken, bu pazarda her geÃ§en yÄ±l yolcuÂ trafiÄŸi artÄ±yor. Bu yÄ±lÄ±n 8 ayÄ±nda dÄ±ÅŸ hat uÃ§uÅŸlarÄ±nda 27 milyon 778 bin yolcu taÅŸÄ±yan THY'nin OrtadoÄŸu pazarÄ±ndaÂ geÃ§tiÄŸimiz yÄ±lÄ±n aynÄ± dÃ¶nemine gÃ¶re yolcu sayÄ±sÄ± yÃ¼zde 3,3 artarak 4 milyon 256 bine Ã§Ä±ktÄ±.GeÃ§tiÄŸimiz ay ise OrtadoÄŸu uÃ§uÅŸlarÄ±nda THY'nin yolcu sayÄ±sÄ± 2018 yÄ±lÄ±nÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re yÃ¼zde 3,7 artarak 708 bin 494'e yÃ¼kseldi.Â 

    En bÃ¼yÃ¼k artÄ±ÅŸ Orta ve GÃ¼ney Amerika uÃ§uÅŸlarÄ±na

    THY'nin Avrupa uÃ§uÅŸlarÄ±nda ise yolcu sayÄ±sÄ± yÃ¼zde 2,6 artÄ±ÅŸla 15 milyon 468 bin 565, UzakdoÄŸu uÃ§uÅŸlarÄ±nda yÃ¼zde 4,8 artÄ±ÅŸlaÂ 3 milyon 816 bin, Afrika uÃ§uÅŸlarÄ±nda yÃ¼zde 1,7 artÄ±ÅŸla 2 milyon 354 bin, Orta ve GÃ¼ney Amerika uÃ§uÅŸlarÄ±ndaÂ  yÃ¼zde 11,8 artÄ±ÅŸlaÂ 296 bine yÃ¼kseldi. THY'nin Kuzey Amerika uÃ§uÅŸlarÄ±nda ise yolcu sayÄ±sÄ± ise yÃ¼zde 0,3 azalarak 1 milyon 586'e indi.Â 

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      Rize-Artvin HavalimanÄ±'nda çalÄ±ÅŸmalar hÄ±zlandÄ±Temeli 3 Nisan 2017â€™de atÄ±lan, dolgu çalÄ±ÅŸmalarÄ± ise aynÄ± yÄ±lÄ±n 16 Eylül tarihinde baÅŸlayan ve Türkiyeâ€™nin deniz dolgusu üzerindeki 2. havalimanÄ± olmasÄ± planlanan Rize-Artvin HavalimanÄ±â€™nÄ±n 29 Ekim 2020 tarihinde açÄ±labilmesi için çalÄ±ÅŸmalar hÄ±z kazanÄ±rken, dolgu çalÄ±ÅŸmalarÄ±n yüzde 41'i tamamlandÄ±.
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