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    HaberlerEkonomiTHY’nin rüya uçağı Washington’a indi
    10.08.2019 - 07:50| EKONOMİ SERVİSİ

    THY’nin rüya uçağı Washington’a indi

    Türk Hava Yolları’nın (THY) kısa süre önce filosuna kattığı yeni ‘Boeing 787-9 Dreamliner’ yolcu uçağı, ilk İstanbul-Washington seferini gerçekleştirdi. ‘Rüya uçak’ olarak nitelendirilen 787-9 Dreamliner, İstanbul Havalimanı’ndan aldığı ilk yolcularını Washington Dulles Uluslararası Havalimanı’na indirdi. Havalimanına alkışlarla ilk inişini yapan uçak, pistte itfaiye araçlarının ‘su takı’ töreniyle karşılandı.

    THY’nin rüya uçağı Washington’a indi

    THY yetkilileri, İstanbul’dan tamamen dolu olarak gelen ilk 787-9 Dreamliner’ın Washington’dan tamamen dolu olarak İstanbul’a döneceğini belirtti. THY Washington Müdürü Özer Güler, yaşadıkları mutluluk ve heyecanı anlattı. Güler, “Bugün bizim için gerçekten çok özel ve anlamlı bir gün. İstanbul-Washington seferlerimize eklenen 787-9 Dreamliner ile değerli  müşterilerimize daha kaliteli bir hizmet sunabileceğimiz için çok mutlu ve gururluyuz” dedi.

    ‘Maçka’ adı verildi

    THY’nin, teslimi için 2017’de Boeing ile görüşmelere başladığı ve geçen yıl 25’i kesin, 5’i opsiyonlu olmak üzere anlaştığı 30 B787-9 Dreamliner siparişinin üçüncüsü temmuz ayı sonunda filoya katılmıştı. THY’nin filosuna katılan ilk ‘Dreamliner’ tipi uçağa şehit Eren Bülbül’ün anısına ‘Maçka’ ismi verildi. Uçak, ilk seferini Trabzon’a 8 Temmuz’da gerçekleştirmiş, ilk uluslararası uçuşunu ise 17 Temmuz’da İstanbul’dan Bali’nin başkenti Denpasar’a yapmıştı.

     

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