THY’nin rüya uçağı Washington’a indi

THY yetkilileri, İstanbul’dan tamamen dolu olarak gelen ilk 787-9 Dreamliner’ın Washington’dan tamamen dolu olarak İstanbul’a döneceğini belirtti. THY Washington Müdürü Özer Güler, yaşadıkları mutluluk ve heyecanı anlattı. Güler, “Bugün bizim için gerçekten çok özel ve anlamlı bir gün. İstanbul-Washington seferlerimize eklenen 787-9 Dreamliner ile değerli müşterilerimize daha kaliteli bir hizmet sunabileceğimiz için çok mutlu ve gururluyuz” dedi.

‘Maçka’ adı verildi

THY’nin, teslimi için 2017’de Boeing ile görüşmelere başladığı ve geçen yıl 25’i kesin, 5’i opsiyonlu olmak üzere anlaştığı 30 B787-9 Dreamliner siparişinin üçüncüsü temmuz ayı sonunda filoya katılmıştı. THY’nin filosuna katılan ilk ‘Dreamliner’ tipi uçağa şehit Eren Bülbül’ün anısına ‘Maçka’ ismi verildi. Uçak, ilk seferini Trabzon’a 8 Temmuz’da gerçekleştirmiş, ilk uluslararası uçuşunu ise 17 Temmuz’da İstanbul’dan Bali’nin başkenti Denpasar’a yapmıştı.