THY’ye Boeing’den 737 Max ödemesi

THY’nin Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yer alan açıklamasında, “Ortaklığımız, yere indirilen ve teslimatları yapılamayan Boeing 737 Max uçaklarıyla ilgili maruz kaldığı kayıplarının belli bir kısmının Boeing tarafından tazmin edilmesi konusunda Boeing ile anlaştı” denildi.

ABD’li havacılık devi Boeing, geçen yıl 737 Max tipi yolcu uçaklarında üretim hatasının Endonezya ve Etiyopya’da yol açtığı kazalar nedeniyle büyük sıkıntı yaşıyor. 737 Max’lara ABD’nin de aralarında olduğu birçok ülkede uçuş yasağı getirildi. Geçen yıl mart ayından bu yana uçmayan Max’ların üretimine de düzenleyici kuruluşlardan yeniden onay alınana kadar ara verildi.



Boeing’de CEO gitti



Krizin Boeing’e faturası 9 milyar doları buldu. Tarihinin en büyük krizini yaşayan Boeing’de kötü gidişi önleyemeyen CEO Dennis Muilenburg’un yerine 13 Ocak’ta CEO olarak David Calhoun göreve başlayacak.