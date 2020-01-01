BİST114.425-0,29EURO6,65-0,42USD5,95-0,06ALTIN290,08-0,10
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri THY’ye Boeing’den 737 Max ödemesi
    ABONE OL
    01.01.2020 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    THY’ye Boeing’den 737 Max ödemesi

    Türk Hava Yolları (THY), yere indirilen ve teslimatları yapılamayan Boeing 737 Max uçaklarıyla ilgili maruz kaldığı kayıplarının belli bir kısmının Boeing tarafından tazmin edilmesi konusunda Boeing ile anlaştı.

    THY’ye Boeing’den 737 Max ödemesi

    THY’nin Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yer alan açıklamasında, “Ortaklığımız, yere indirilen ve teslimatları yapılamayan Boeing 737 Max uçaklarıyla ilgili maruz kaldığı kayıplarının belli bir kısmının Boeing tarafından tazmin edilmesi konusunda Boeing ile anlaştı” denildi.
    ABD’li havacılık devi Boeing, geçen yıl 737 Max tipi yolcu uçaklarında üretim hatasının Endonezya ve Etiyopya’da yol açtığı kazalar nedeniyle büyük sıkıntı yaşıyor. 737 Max’lara ABD’nin de aralarında olduğu birçok ülkede uçuş yasağı getirildi. Geçen yıl mart ayından bu yana uçmayan Max’ların üretimine de düzenleyici kuruluşlardan yeniden onay alınana kadar ara verildi.

    Boeing’de CEO gitti

    Krizin Boeing’e faturası 9 milyar doları buldu. Tarihinin en büyük krizini yaşayan Boeing’de kötü gidişi önleyemeyen CEO Dennis Muilenburg’un yerine 13 Ocak’ta CEO olarak David Calhoun göreve başlayacak.

    Yılın ilk bebeği dünyaya geldiŞanlıurfa'da 2020 yılının ilk bebeği Nurşen ve Ömer Kavan çiftinin ikinci çocuğu olarak dünyaya gelen "Azra" oldu.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Amorti nedir? Bilet üzerindeki hangi rakamlar amorti sayılıyor?

    Amorti nedir? Bilet üzerindeki hangi rakamlar amorti sayılıyor?

    Resmen değişti, milyonları ilgilendiriyor, yarından itibaren...

    Resmen değişti, milyonları ilgilendiriyor, yarından itibaren...

    Araştırma sonuçları korkuttu! Zararları...

    Araştırma sonuçları korkuttu! Zararları...

    Kalp krizi riski kimlerde fazla?

    Kalp krizi riski kimlerde fazla?

    Sıradaki Haber