'Ticaret savaşı' kızıştı! Onaylandı...

DTÖ ara buluculuk makamı, Çin ve ABD arasında yaklaşık 6 yıldır devam eden mobilya, güneş paneli ve çelik gibi ürünlere karşı anti-damping vergileri anlaşmazlığına ilişkin kararını açıkladı.

Kararda, Çin'in, Washington yönetiminin bu ülkeden ithal ettiği ürünlere anti-damping vergileri uygulamasını devam ettirmesinden ötürü, ABD ürünlerine 3,6 milyar dolarlık ilave gümrük vergileri uygulamasına onay verildiği kaydedildi.

Çin, söz konusu vergiler için 2013’de DTÖ’ye başvurarak, 7 milyar dolarlık ABD ürününe ilave vergi istemişti. Fakat ABD, buna itiraz etmişti.

Çin’in söz konusu ilave gümrük vergileri uygulaması için DTÖ ara buluculuk makamının, 22 Kasımdaki toplantısını beklemesi gerekiyor. Makamın, uygulamaya resmi olarak söz konusu toplantıda izin vermesi bekleniyor.